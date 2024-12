Doda tęskni za "Playboyem". Po 6 latach znów zrzuciła ubranie, pokazała umięśnione ciało

Doda bardzo dba o swoje ciało - ma całą listę pokarmów, których nie bierze do ust, nie pije też napojów wyskokowych, słodkich czy gazowanych. Na dodatek mnóstwo ćwiczy i robi to nawet na urlopie. Nie ma zmiłuj! Teraz 40-letnia gwiazda pokazała w sieci umięśniony brzuch i nogi. Przyznała, że zrzuciła ubrania, by zaprezentować się na okładce po 6-letniej przerwie. Fani Dody mówią wprost - wygląda jak Chodakowska.