Doda odsłoniła w telewizji swój płaski brzuch. Jest aż wklęsły! Kurzajewski nie mógł się powstrzymać i wypalił

Doda gościła w "Halo, tu Polsat" nie bez powodu. 40-letnia piosenkarka przyszła do śniadaniówki, aby porozmawiać o zwierzakach. Oczywiście zabrała ze sobą swoje psiaki, które bawiły się na kanapie w studiu. Psy zasiadły tuż obok swojej właścicielki, która zdradziła, jak dobrze działa na nią obecność zwierząt. To dlatego Doda zabiera swoje pupile ze sobą nawet na zagraniczne wakacje?

Choć mówiła ważne i poważne rzeczy, nie sposób było nie myśleć o innej kwestii, która nurtuje fanów gwiazdy - jej zerwaniu z partnerem. Doda i Dariusz Pachut nie są już przecież razem. Ich rozstanie było głośne, choć piosenkarka go nie komentowała.

Maciej Kurzajewski, gospodarz show, który prowadził sobotni odcinek jak zawsze z Kasią Cichopek u boku, postanowił wprost spytać Dodę o to, czy znów jest singielką.

Doda odpowiedziała:

Jestem wolna, ale nie wiem, czy do wzięcia. Nie jest sztuką przeskakiwać z relacji w relację w tych czasach, ale to by świadczyło o płytkim podejściu do życia i desperacji. Bardzo cenię sobie ten czas pomiędzy. Bardzo dziękuję za wszystkie komplementy i te adoracje.