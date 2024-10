Doda i Pachut już nie są razem. Jest komentarz! Gwiazda o zerwaniu dała znać ze sceny?!

Co na to tata i mąż?

Doda i Dariusz Pachut już nie są razem! Tworzyli duet, który nie tylko pięknie prezentował się na czerwonym dywanie. Wydawało się, że ta dwójka doskonale się dogaduje, również podczas licznych wspólnych wyjazdów. Niestety, media obiegły smutne wieści o tym, że związek runął niczym domek z kart. Zerwanie potwierdził Pachut, który wystosował oświadczenie.

W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie - napisał Pachut w sici.

I dodał:

Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku.

Doda nie skomentowała słów swojego eks, ale zrobili to jej przedstawiciele.

Jest oświadczenie przedstawicieli Dody! "Przed artystką nowy, lepszy rozdział życia"

Na instagramowym profilu Dody nie ma wzmianek o rozstaniu. Dzień przed tym, jak Pachut wydał oświadczenie, Doda reklamowała swoje perfumy. Na InstaStory gwiazda pochwaliła się wiadomością głosową od mamy - też w sprawie perfum, pokazała również zabiegi kosmetyczne, jakim poddaje swój dekolt.

Z przedstawicielami Dody skontaktował się Pomponik. Komentarz był krótki, ale znaczący.

Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia.

Doda zmieniła słowa piosenki. Nikt nie zwrócił uwagi, że to może być sygnał o rozstaniu

28 września Doda wystąpiła na imprezie Roztańczony PGE Narodowy. Jak podaje Plotek, gwiazda zaśpiewała "Fake Love", ale zmieniła słowa piosenki!

Zamiast "I'll always give my heart to you" ("zawsze będę oddawać ci moje serce") wybrzmiało "last time I gave my heart to you" ("ostatni raz oddałam ci moje serce"). Wówczas nikt nie zwrócił na to uwagi. Być może Doda w ten sposób zasugerowała rozstanie.

Jakie wykształcenie ma Doda? To duże zaskoczenie!