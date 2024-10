Doda i Pachut ze sobą zerwali! Darek wrócił dwa dni wcześniej i twierdzi, że zastał coś szokującego. "Bolesna decyzja"

Doda i Dariusz Pachut rozstali się. Mężczyzna zamieścił w sieci oświadczenie w tej sprawie, w którym ujawnił kulisy ostatnich wydarzeń, jakie zaszły między kochankami. - W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie - napisał Dariusz Pachut. Później nakreślił tło tego, co skłoniło go do podjęcia trudnej decyzji, choć nie ujawnił wszystkich szczegółów, pozostawiając pole do spekulacji. - Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku - napisał mężczyzna. Dalej podkreślił, że była to dla niego bolesna decyzja, lecz jego drogi z Dodą się rozeszły. - Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości - napisał Pachut. Na koniec zamieścił imiona dwóch piesków, którymi para się opiekowała: Wolfie i Foxi. Szczegóły poniżej.

Doda i Dariusz Pachut zerwali. Przez długi czas ludzie myśleli, że będą razem na zawsze

Dorota Rabczewska nie ma szczęścia do udanych związków. Jej kolejna relacja, tym razem z Dariuszem Pachutem, właśnie się zakończyła, co potwierdził sam zainteresowany. Przez długi czas ludzie myśleli, że para będzie razem na zawsze, lecz życie zdecydowało inaczej. Jakie są powody rozstania Dody i Pachuta? Trudno wyrokować, choć wpis mężczyzny daje wiele do myślenia. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, Doda nie zabrała jeszcze głosu na temat tego wszystkiego. Do sprawy na pewno jeszcze wrócimy na łamach "Super Expressu".

