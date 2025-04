Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Ekspert rzuca nowe światło na sprawę

Fala ciepła mknie do Polski. Letnia pogoda kwestią godzin. Synoptycy widzą jeden problem

Toruń: Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika

Dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK bada tajemnicę grobu Mikołaja Kopernika. Postaci wybitnego astronoma nikomu w Toruniu nie trzeba specjalnie przedstawiać. W środę (23 kwietnia 2025 r.) o godzinie 18:00 rozpocznie się wykład eksperta, który rzuci nowe światło na tajemniczą sprawę fragmentów szkieletu ludzkiego, które odnaleziono w 2004 roku w katedrze we Fromborku. Zostały one uznane bez jakichkolwiek wątpliwości przez członków zespołu badawczego za należące do Mikołaja Kopernika. Czy tak jest na pewno? Antropolog z UMK podzieli się swoimi refleksjami. Wykład będzie moderował Marcin Orłowski, pasjonat historii i znany toruński przewodnik.

Mikołaj Kopernik, kto o nim nie słyszał? Jednak do dziś sensację budzi historia poszukiwania jego szczątków i rekonstrukcji twarzy, która została wykonana na podstawie znalezionej czaszki. Ale czy naprawdę znalezione szczątki należały do astronoma? Tu pojawia się wiele znaków zapytania. Na ile rekonstrukcja twarzy jest dziełem, które powstało w wyobraźni rekonstruktora, a na ile jest wynikiem naukowej analizy? Tu też warto postawić kilka pytań - podkreśla Orłowski w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Wykład w CSW. Dlaczego warto?

Marcin Orłowski przekonuje, że warto przyjść na spotkanie z prof. Tomaszem Kozłowskim. Zapewnia, że podczas wykładu zostanie przedstawionych wiele naukowych danych.

- Uczestnicy będą mogli wyrobić sobie zdanie, czy odkrycie szczątków i ich uroczysty pogrzeb, były wielkim odkryciem i wielkim wydarzeniem, czy raczej wielkim skandalem - podsumowuje Marcin Orłowski.

Kim jest wykładający? Dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK to antropolog fizyczny, nauczyciel akademicki, obecnie pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny i kierownik (2014 – 2018) nieistniejącego już Zakładu Antropologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniami antropologicznymi i paleopatologicznymi szczątków kostnych pochodzących z cmentarzysk i krypt. Brał czynny udział m.in. w badaniach cmentarzysk szkieletowych w Kałdusie oraz krypt w katedrze w Kwidzynie, kościele św. Mikołaja w Gniewie, a także w Szczuczynie oraz Łukowie. Od 2002 do 2011 uczestniczył w pracach międzynarodowej grupy naukowców badających neolityczny tell Çatalhöyük w Turcji.

Był członkiem interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia. Autor licznych publikacji naukowych, opracowań i ekspertyz z zakresu antropologii, antropologii sądowej i kryminalistycznej, bioarcheologii oraz paleopatologii. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego poprzednich kadencji, Komitetu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego VII kadencji oraz Senatu UMK w latach 2009-2012.

