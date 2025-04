Lara Gessler złożyła się jak scyzoryk. Co to za poza? Skąpy strój i noga przy samej głowie! "Dla mnie porażka"

35-letnia córka Magdy Gessler od lat pojawia się na salonach. Początkowo uchodziła za szarą myszkę, ale teraz już wiadomo, że dużo bliżej jej do drapieżnej kocicy. Lara Gessler na swoim instagramowym profilu pokazała efekty nowej sesji zdjęciowej. Trzeba przyznać, że pomysł na pokazanie szczupłej, zgrabnej sylwetki Lary był niecodzienny!

Lara Gessler w nowej sesji. Złożyła się jak scyzoryk i mocno odsłoniła smukłe ciało

Sądząc po instagramowym wpisie Lary, Gessler pojawiła się w nowym wydaniu magazynu "Issue". Za sesję odpowiadał Jan Malinowski, który nie pierwszy raz zabrał swoją modelkę "na miasto", by pozowała śród murów i ciemnych uliczek w stroju mniej lub bardziej skąpym, szpilkach i bieliźnie. Takie sesje to jego znak rozpoznawczy.

Lara została uwieczniona na tle zaniedbanej bramy, skrzynki "z prądem", leżąc na brudnej kostce brukowej i zwijając się wpół na przyrządzie do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Było dziwnie i coś tam nie grało, ale tak właśnie miało być. Lara miała na sobie to panterkowe body z wycięciami, to futro, to skąpą, czarną bieliznę.

Internauci komentują. Zdania są podzielone

Choć Gessler jest zachwycona zdjęciami, internauci nie kryją swojego niezadowolenia. Według niektórych fotki są zbyt odważne, a klimat lat 90. nie ma w sobie nic ciekawego. Brudne, odrapane tło też nie wszystkim przypadło do gustu. Wydaje się, że myśl artystyczna nie trafiła do części fanów Lary.

"Mi to się skojarzyło z takim programem z lat 90. 'Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym'", "Z całym szacunkiem, ale dla mnie porażka", "Nieładne te zdjęcia i brak estetyki... z ciekawości, co fotograf chciał pokazać? Bo piękna w modzie tu nie widzę", "Czuję duży niesmak" - krytykowali internauci.

Ale nie wszyscy byli na nie. Niektórzy docenili klimat fotografii, a aktorka Aleksandra Domańska napisała: "Te zdjęcie są FANTASTYCZNE". Co wy sądzicie?

Za fryzurę Gessler podczas sesji odpowiadał Kamil Pecka, za makijaż Aleksandra Przytulska, za stylizacje Dagmara Lojek, Jagoda Lizut, Olga Hela Lowicka.

Patrzcie na to z lekkim przymrużeniem oka, bo to nie jest content beauty, influencerski, tylko taki bardziej trochę modelingowy i jest to materiał, który poszedł w super magazynie, czyli się komuś gdzieś tam spodobał. Na pewno jest to coś innego i cieszę się, że mogłam wam to pokazać

- wytłumaczyła Gessler w sieci.

Magda Gessler straciła loki! To naprawdę ona? Pokazała zdjęcie z wakacji i zszokowała wszystkich