Lara Gessler ma nowe zęby! Jej przemiana trafiła do sieci. Widać różnicę? Biel aż bije po oczach

"Taniec z Gwiazdami". Już wiadomo, kto odpadł w 3. odcinku. Zaskoczenie! To nie miało się tak skończyć

"Love is Blind: Polska" – casting do nowego reality show Netfliksa! Jak się zgłosić?

Wejdziesz do "kapsuły"?

Autor:

Na instagramowym profilu jednego ze stomatologów znalazło się nagranie pokazujące metamorfozę uśmiechu Lary Gessler. Widać na nim córkę znanej restauratorki, która siada na fotelu dentystycznym i szeroko uśmiecha się do kamery. Jej zęby są naprawdę ładne i zdrowe, ale w obecnych czasach to za mało. Gwiazdy, ale przecież nie tylko, dążą do tego, aby ich uśmiech bił po oczach wspaniałą, czystą bielą.

W przypadku Gessler nie było problemu z osiągnięciem tego efektu.

Zobacz także: Magda Gessler pieje z zachwytu nad urodą Lary! Wszystko nam wyjawiła

Lara Gessler odwiedziła stomatologa. Ma nowe zęby!

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać, jak teraz prezentuje się Gessler. Jej zęby są równe i białe i mają nieco inny kształt niż wcześniej. Są odrobinę bardziej wypukłe i zaokrąglone.

Połączenie piękna i naturalności. Jak wam się podoba efekt? - napisał dentysta w sieci i dołączył wideo z wizyty Lary.

Zobacz także: Lara Gessler nie ochrzciła dzieci, ale księdza po kolędzie przyjmie. Pod jednym warunkiem!

Z tagów dodanych do wpisu wynika, że Gessler została poddana zabiegowi bondingu, co oznacza przykrycie przebarwień i odbudowanie powierzchni zębów poprzez nałożenie żywicy kompozytowej. Warstwa jest cieniutka, ale wygląd zębów zmienia się zauważalnie. Metoda jest nieinwazyjna i ma wielu zwolenników.

Zobacz także: Magda Gessler zaskakująco o zięciu. Gwiazda TVN naprawdę go tak nazwała!

Ile to kosztuje?

Ceny wahają się w zależności od miasta i gabinetu, ale można przyjąć, że bonding jednego zęba jest wyceniany na kwotę od 500 do 1200 zł.

Zobacz także: Córka Magdy Gessler cierpi na nietypową chorobę. Objawy zaskakują. Lara Gessler zaczęła przez nią ważyć 46 kilogramów

Internauci komentują

Post stomatologa jest szeroko komentowany. Internauci są zachwyceni efektem i nowym wyglądem Lary Gessler, która do tej pory raczej unikała śmiania się "pełną gębą". Teraz będzie inaczej?

"Piękny naturalny efekt. Mistrzowska praca", "Śliczna kobieta, skromna, a praca wygląda bardzo naturalnie", "Piękna Kobieta, piękne zęby, brawo", "Pięknie i bardzo naturalnie" - czytamy w sieci.

Jak wam się podoba?

Zobacz także: Magda Gessler w końcu wyjawiła prawdę o córce. Padły mocne słowa

Zobacz więcej zdjęć. Lara Gessler kiedyś i teraz. Ma nowy uśmiech!

Ważyła zaledwie 45 kg. Lara Gessler ciężko chorowała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.