Magda Gessler zaskakująco o zięciu. Gwiazda TVN naprawdę go tak nazwała!

Elżbieta Romanowska na plaży i w basenie! Niesforny wiatr spłatał jej figla. To się nagrało

Nie żyje Jerzy Molga. Okropne, co działo się przed śmiercią gwiazdora "Klanu"

Magda Gessler dzieci, wnuki

Magda Gessler z wiekiem zrobiła się bardziej rodzinna. Oczkiem w głowie prowadzącej "Kuchenne rewolucje" w TVN są jej wnuki. Ma ich czworo. Ostatni na świat przyszedł w sierpniu 2024 roku. Urodził się wówczas drugi syn Tadeusza Müllera - Teodor. Trochę więcej niż rok wcześniej na świecie pojawił się pierwszy synek mężczyzny - Antoni. Z kolei w 2022 roku roku chłopca (Bernarda) urodziła Lara Gessler. Córka gwiazdy TVN ma także dziewczynę o imieniu Nena. Na razie to jedyna wnuczka Magdy Gessler. Zarówno córka, jak i syn restauratorki mogą liczyć na pomoc mamy przy swoich dzieciach. Sporo osób zastanawia się za to, jakie relacje restauratorka ma ze swoim zięciem. W końcu w wielu rodzinach stanowi to poważny problem.

Tak Magda Gessler nazwała zięcia. Aż serce rośnie!

Nie dotyczy on jednak Magdy Gessler i jej zięcia - męża Lary Gessler - Piotra Szeląga. Świadczyć o tym może choćby fotografia z wymownym podpisem. Gwiazda TVN niedawno opublikowała ją na swoim profilu na Instagramie. Na zdjęciu widzimy Larę Gessler i Piotra Szeląga. Nie do wiary, jak teściowa nazwała zięcia! Aż serce rośnie!

Moje szczęścia dwa

- napisała Magda Gessler przy fotce. Mężczyzna zięciem restauratorki jest od 2020 roku. Nie każdy pamięta, że wcześniej 35-letnia dziś Lara Gessler brała ślub z Pawłem Ruczem. Rozwód nastąpił już dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego. Piotr Szeląg z wykształcenia jest prawnikiem. Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię. Swego czasu Magda Gessler zachwycała się urodą zięcia.

Jestem osobą, która bardzo szanuje decyzje moich dzieci. Zięć jest bardzo przystojny i bardzo kocha moją córkę. Razem są jak rower, który zawsze chodzi w tę samą stronę. Są bardzo zgrani i ich miłość do mojej wnuczki Neny jest taka, że wow!

- mówiła restauratorka w "Dzień dobry TVN".

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Magda Gessler

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.