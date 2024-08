Magda Gessler znów została babcią! Pilne wieści ze szpitala. Jest zdjęcie!

Magda Gessler została babcią, a Tadeusz Muller ojcem

Magda Gessler znów została babcią. Radosna nowina przyszła we wtorek, 13 sierpnia. - Cud narodzin jest najwspanialszym darem jaki można sobie wyobrazić na urodziny! Na świat przybył Teodor Muller kochani! Mama Małgosia pięknie go urodziła i w moich oczach sięgnęła Olimpu miłości, odwagi, oddania i siły! Potęga teraźniejszości Taka sytuacja na urodziny i z góry podwójne podziękowania dzisiaj dla Was! - napisał szczęśliwy Tadeusz Muller, który dziś obchodzi urodziny. Nieco ponad rok temu na świat przyszedł pierwszy synek restauratora - Antoś, który z miejsca stał się oczkiem w głowie Magdy Gessler. - Burzliwe lato, genialny scenariusz na najcieplejsze momenty. Najukochańszy wnuczek Antoś w moich ramionach to najcudowniejsze uczucie, kocham - tak podpisała jedno ze zdjęć z maluszkiem gwiazda TVN.

Magda Gessler wnuki. Ile wnuków ma gwiazda TVN?

Antoś i Teodor to jednak niejedyne wnuki Magdy Gessler. Córka restauratorki - Lara Gessler - podobnie jak jej brat też ma dwójkę dzieci: syna Barnarda i córkę Nenę. To na razie jedyna dziewczynka spośród wnucząt gwiazdy TVN, ale - kto wie - może za jakiś czas w rodzina Gesslerów znów się powiększy. Jedno jest pewne: i Lara Gessler, i Tadeusz Muller w każdej sytuacji mogą liczyć na słynną mamę. - Moje wnuki to mój największy skarb!!! To było moje marzenie być babcią... Marzyłam o szczęściu dla moich dzieci: już niedługo, jeszcze parę miesięcy, a mój syn Tadeuszu i Jagoda przyniosą na świat jeszcze jedno wnuczęcie - pisała na Facebooku podekscytowana Magda Gessler jeszcze przed narodzinami Antosia. Jej córka już dawno potwierdzała, że gwiazda TVN sprawdza się w roli babci. - Przez to, że nie miała idealnych relacji ze swoimi rodzicami, a zawsze miała superrelacje z dziadkami, zawsze pozycjonowała się tak, że będzie superbabcią. Więc teraz ma do tego pole i bardzo o to dba. Mam wrażenie, że ona nigdy sobie nie obiecywała za wiele po swoim macierzyństwie. Mamy dużo fajniejsze kontakty teraz. Oczywiście mieliśmy je super, kiedy rodzice byli razem (Magda Gessler i Piotr Gessler rozstali się, gdy Lena miała 9 lat). Ale potem ona się z tego macierzyństwa wyłączyła… - mówiła Lara Gessler w podcaście "Tak mamy".