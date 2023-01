Magda Gessler znowu zostanie babcią! Tak zajmuje się wnuczką. Prezent od 2-latki rozczula [ZDJĘCIA]

Musicie to zobaczyć

Magda Gessler była mamą, której nie było w życiu jej dzieci. Gdy nie układało jej się z małżeństwie z Piotrem Gesslerem (†63 l.), po prostu odeszła, pozostawiając Larę i Tadeusza pod jego opieką. Swoją nieobecność próbowała wynagradzać dzieciom prezentami, ale tak naprawdę ten najpiękniejszy daje im dopiero dziś – swój czas i wielką miłość do wnuków. Bo choć Gessler to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd, do wnucząt pędzi nawet z drugiego końca Polski – tak jak ostatnio, gdy na spotkanie z okazji Dnia Babci przyjechała prosto z planu „Kuchennych rewolucji”.

Umówiła się z Larą, zięciem Piotrem i dwójką ich szkrabów - Neną (2 l.) i Bernardem (5 mies.) - w swojej restauracji "AleGloria" w samym centrum stolicy. Zadbała jednak o intymną atmosferę i zajęli miejsca w ukrytej przed innymi części sali. Tam zjedli kolację, a Magda... dostała od wnusi przeuroczą laurkę zrobioną z tektury i brokatu. Z restauracji wyszli wszyscy razem. Magda prowadziła Nenę za rączkę, a śmiechu było co niemiara. Dziewczynka stroiła minki i widać było, że jest szczęśliwa z powodu czasu spędzonego z babcią.

Jaką babcią jest Magda Gessler?

Lara Gessler potwierdza, że jej mama w roli babci spisuje się na medal.

– Przez to, że nie miała idealnych relacji ze swoimi rodzicami, a zawsze miała superrelacje z dziadkami, zawsze pozycjonowała się tak, że będzie superbabcią. Więc teraz ma do tego pole i bardzo o to dba – mówiła w niedawnym wywiadzie.

W niedzielę natomiast, goszcząc na kanapie „Dzień dobry TVN”, Magda Gessler z radością ogłosiła, że znowu zostanie babcią, bo dziecka spodziewają się jej syn Tadeusz Müller (40 l.) i jego żona Małgorzata.

- Największa radość. To jest niewiarygodne, zawsze o tym marzyłam, ale po cichu. Nigdy nie mówiłam głośno, żeby dzieci się nie stresowały. I jedno, i drugie. Syn będzie niedługo tatą. A ja mam w sumie już niedługo troje wnucząt - powiedziała z dumą w telewizji.

Gratulujemy!

