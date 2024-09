Magda Gessler w końcu wyjawiła prawdę o córce. Padły mocne słowa

Magda Gessler nie raz mówiła, że rodzina jest dla niej niezwykle ważna. Nic więc dziwnego, że 71-latka chętnie porusza temat bliskich w trakcie rozmów z mediami. Ostatnio w trakcie wywiadu poruszyliśmy temat jej córki Lary, która w lipcu podpisała kontrakt z agencją modelingową.

Zobacz też: Magda Gessler zarabia kokosy dla TVN. Z Wojewódzkiego żaden król. Ujawniamy prawdę o kasie w stacji

Magda Gessler w trakcie rozmowy z nami wyjawiła, że jest dumna ze swoich dzieci oraz wnuków. Restauratorka przyznała, że ceni Larę za to, iż jest samodzielna, niezwykle zdolna i zdeterminowana.

"Jestem zachwycona Larą, ponieważ wszystko to, co osiągnęła, to osiągnęła tylko i wyłącznie dzięki sobie i swojej własnej pracy, ogromnej determinacji i talentowi. Niesamowite, że dziewczyna, która ma taką mamę, potrafi wyznaczyć swoją własną drogę, określić swoje granice, nie dać sobą manipulować - ani mediom, ani mnie. Wszyscy mówią: "Jaka Pani jest zakochana we wnukach", nie ja jestem zakochana tak naprawdę od A do Z w moich dzieciach, a wnuki są konsekwencją dzieci" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem" Magda Gessler.