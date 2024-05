Ważyła zaledwie 45 kg. Lara Gessler ciężko chorowała

Nieprawdopodobne co wyprawia się w domu Rodowicz. To przechodzi ludzkie pojęcie

Lara Gessler poszła w ślady znanej mamy

Lara Gessler dzieli pasję swojej matki, Magdy Gessler, do znakomitej kuchni i podobnie do niej związała się z gastronomią. Specjalizuje się w cukiernictwie. Wielokrotnie można było zobaczyć ją w popularnych programach kulinarnych. Wydała również kilka książek. Jest również współwłaścicielką restauracji "U Fukiera" i cukierni "Słodki Słony". Doskonale zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nie przeskoczy popularności własnej matki. I wcale jej to nie przeszkadza.

"Nie mam ambicji przeskoczenia mojej mamy. Nie wiem, czy to byłoby możliwe. (...) Są takie wielkie figury w polskim show biznesie, ikony. (...) Ja nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby mówili "Magda Gessler, mama Lary Gessler", no to się nie wydarzy i ja w ogóle nie mam takiej ambicji, bo ja żyję na zupełnie niższym rejestrze i mi jest tak naprawdę super. (...) Każdy ma swoje poletko, w którym się dobrze czuje. Ja się dobrze czuję w moim. Taki jest odnośnik, mama była pierwsza" - przyznała w rozmowie z portalem Na Temat.

Lara Gessler bała się, że nie będzie mogła zostać matką

Chociaż obecnie można ja uważać za ekspertkę od jedzenia, to nie zawsze miała z nim zdrową relację. 34-latka gościła w programie Marzeny Rogalskiej, w którym opowiedziała o swoich problemach z odżywianiem. Kilka lat temu zaczęła systematycznie usuwać ze swojej diety kolejne produkty. Najpierw zrezygnowała z węglowodanów, następnie z cukrów.

"Zaczęłam wykluczać coraz to nowe rzeczy, myśląc, że one nie służą mi najlepiej czy może nie są zbyt zdrowe, więc tak nagle sobie obcięłam całe węglowodany, nagle sobie obcięłam prawie cały cukier. (...) I okazało się, że zbudowałam z tego tak bardzo konkretny plan, że zaczęło to być obsesyjne. Na przykład budziłam się rano, miałam swój jogurt z jakimiś tam migdałami, migdałów musiało być sześć, jak było ich pięć, to ja wpadałam w spazmy płaczu" - wspominała w programie "Rogalska Show".

Doprowadziło to do tego, że wpadła w ortoreksję (obsesja na punkcie zdrowego odżywiania) i zaczęła znacznie tracić na wadze. W najgorszym momencie ważyła zaledwie 45 kilogramów przy wzroście 174 cm. Była skrajnie wykończona i przestała miesiączkować. Musiało minąć wiele miesięcy zanim sama zorientowała się, że cos jest nie tak.

"Udało mi się z tego wyjść, bo moim największym marzeniem było posiadanie dzieci. I w momencie, kiedy się zorientowałam, że od 18 miesięcy nie miesiączkuję i wszystko się zaczęło lekko wywracać pod tym kątem - to się przeraźliwie przestraszyłam, że być może (...) nie będę w stanie mieć dzieci" - przyznała Lara Gessler.

Na szczęście postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie. Dzisiaj jest szczęśliwą matką Neny oraz Bernarda. Zdjęcia swoich pociech chętnie zamieszcza na Instagramie. Lara Gessler nie uznaje tematów tabu, w tym tych dotyczących macierzyństwa.

