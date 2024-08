Gwiazdy błyszczą na ramówce TVP! Kasia Cichopek w bieli, ale to Beata Tadla kradnie spojrzenia

Jesienią widzowie TVN próżno będą szukać na antenie stacji nowych programów i seriali. Ale, choć zaprezentują widzom same odgrzewane kotlety, wciąż nieźle na nich zarabiają. Tuż przed wrześniem telewizja opublikowała cennik reklam na swojej antenie. Dzięki oficjalnej, szczegółowej rozpisce można zapoznać się z ceną jednego spotu reklamowego emitowanego przed, w trakcie lub po danym programie.

Magda Gessler nieustannie królową TVN

I tak okazuje się, że w nowej ramówce po raz kolejny najcenniejsze są reklamy przy programach z udziałem Magdy Gessler, a to oznacza, że to na nich TVN zarobi najwięcej. To czyni Magdę niekwestionowaną, i bynajmniej nie samozwańczą, królową TVN. Spoty reklamowe przed "Kuchennymi rewolucjami" podlegają specjalnej wycenie, a już w pierwszej przerwie reklamowej za emisję spotu trzeba zapłacić stacji aż 60 400 zł. Jeszcze więcej kosztuje reklama przed "Master Chefem", w którym Magda jest jurorką, bo aż 64 600 zł.

Ile kosztują reklamy przy "Top Model", "Dzień dobry TVN" i innych?

Dla porównania - reklama przed show "Top Model" to koszt 40 800 zł, a najdroższy spot podczas weekendowego wydania "Dzień dobry TVN" to "jedyne" 21 400 zł.

Magda Gessler bije na łeb na szyję takie gwiazdy stacji jak Martyna Wojciechowska (49 l.) czy Kuba Wojewódzki (61 l.). Reklamy przy emisji programu "Kobieta na krańcu świata" kosztują 19 400 zł. A w trakcie programu podstarzałego showmana, choć z sezonu na sezon traci on oglądalność, reklama kosztuje 39 400 zł.

Magda Gessler: Wnuczka odziedziczyła temperament po mnie!