Lara Gessler chorowała na ortoreksję. Co to za choroba?

Lara Gessler kocha kuchnię i dobre jedzenie. Razem z mamą prowadzi popularną w Warszawie cukiernię, która serwuje też dania obiadowe. Nie wszyscy wiedzą jednak, że córka Magdy Gessler zmagała się z poważnymi zaburzeniami odżywiania. Zaczęło się od tego, że chciała po prostu jeść zdrowe produkty. - Nie chodziło o obsesję bycia szczupłą, ja po prostu ustaliłam sama z sobą, że będę jadła tak zdrowo, jak się tylko da, zostanę ekspertką od zdrowego żywienia na swój własny użytek. Zaczęłam eliminować z diety kolejne rzeczy. Kiedy miałam zjeść coś kiepskiego, pytałam sama siebie: czy coś się stanie, jeśli tego nie zjem? Odpowiedź brzmiała: oczywiście, że nie. To dawało mi poczucie kontroli, a ta dyscyplina nakręcała wszystkie dziedziny życia - powiedziała Lara w jednym z wywiadów.

Okazało się, że Lara Gessler zaczęła chorować na ortoreksję - zaburzenie związane nie tylko z odżywianiem, ale próbą pełnej kontroli nad całym życiem. A to w pewnym momencie zaczyna być nie do zniesienia i powodować m.in. ataki paniki. - Wstaję rano, jeśli zaśpię 15 minut, to wpadam w panikę i po prostu niemalże płaczę - opowiadała Lara Gessler w programie "Miasto kobiet". - Ortoreksja generalnie wiąże się z jedzeniem przede wszystkim, ale nie tylko. To jest właśnie poczucie gigantycznej paniki w momencie, kiedy przestajesz mieć kontrolę nad własnym życiem w jakimkolwiek, nawet najmniejszym aspekcie - jak właśnie wstawanie - kontynuowała.

W innych wywiadach Lara Gessler ujawniła inne objawy swojego zaburzenia. - Budziłam się rano, miałam swój jogurt z jakimiś tam migdałami, migdałów musiało być sześć, jak było ich pięć, to ja wpadałam w spazmy płaczu - wyznała. - Nie liczyłam kalorii, ale tak jakby ograniczałam zbędny cukier. Myślę, że to miało bardzo wiele wymiarów. Potem o 14.00 jadłam sałatę... i to byłoby na tyle. Od 14.00 nic – powiedziała.

Lara Gessler na poważnie zadbała o swoje zdrowie. Zmotywowała ją do tego chęć zajścia w ciążę.

- Udało mi się z tego wyjść, bo moim największym marzeniem było posiadanie dzieci. I w momencie, kiedy się zorientowałam, że od 18 miesięcy nie miesiączkuję i wszystko się zaczęło lekko wywracać pod tym kątem, to się przeraźliwie przestraszyłam, że być może (...) nie będę w stanie mieć dzieci - wyznała w jednym z wywiadów.

Na szczęście Larze udało się zapanować nad chorobą i jest dziś mamą dwóch uroczych szkrabów - Neny (4 l.) i Bernarda (2 l.).

