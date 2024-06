Lara Gessler wszystko pokazała w sieci. O krok od wpadki

Nie da się ukryć, że Lara Gessler zdobyła popularność dzięki znanej mamie. Celebrytka od jakiegoś czasu również prowadzi jedną z droższych cukierni w Warszawie. To właśnie tam za jagodziankę trzeba zapłacić aż 31 złotych. Gwiazdka nie zapomina jednak o prowadzeniu swoich mediów społecznościowych. Kobieta chętnie udostępnia tam fotki i nagrania, na których pokazuje swoją pracę o życie prywatne.

Lara Gessler świeci biustem w sieci

Lara Gessler opublikowała na instagramowym koncie bardzo krótkie nagranie, na którym udokumentowano kulisy jej ostatniej sesji. Córka Magdy zapozowała w czymś, co miało przypominać spódnicę. Z kolei piersi zasłoniła niewielką torebką, która w czasie tej sesji stała się jej naszyjnikiem.

Internauci byli pod wrażeniem umiejętności pozowania Gessler oraz całej sesji. Większość napisała bardzo miłe komentarze, w których chwaliła Larę.

"Oh Lara, jak Ty mi pasujesz do tej roli modelki!"

"Co za niesamowita kobieta"

"Pani Lara nie przestaje mnie zadziwiać, piękna kobieta" - można było przeczytać w sieci.

Lara Gessler szczerze o swoich problemach zdrowotnych

Jakiś czas temu Lara Gessler gościła w show Marzeny Rogalskiej. W programie opowiedziała o swoich problemach z odżywianiem. Okazuje się, że wyeliminowała ze swojej diety wiele produktów. Najpierw zrezygnowała z węglowodanów, następnie z cukrów. Gwiazda w najgorszym momencie ważyła tylko 45 kilogramów przy wzroście 174 cm.

"Zaczęłam wykluczać coraz to nowe rzeczy, myśląc, że one nie służą mi najlepiej czy może nie są zbyt zdrowe, więc tak nagle sobie obcięłam całe węglowodany, nagle sobie obcięłam prawie cały cukier. (...) I okazało się, że zbudowałam z tego tak bardzo konkretny plan, że zaczęło to być obsesyjne. Na przykład budziłam się rano, miałam swój jogurt z jakimiś tam migdałami, migdałów musiało być sześć, jak było ich pięć, to ja wpadałam w spazmy płaczu" - wspominała w programie "Rogalska Show".

