Jagodzianki u Gessler. Cena zwala z nóg, ale podobno warto. Tiktoker ujawnia, Lara komentuje

Jagodzianka u Magdy Gessler kosztuje w tym roku 31 zł

Temat cen jagodzianek u znanych restauratorów powraca z każdym letnim sezonem. Wszyscy kochają bułeczki z owocami i kruszonką. Choć najlepsze są podobno zawsze te domowe, to wiele osób musi zadowolić się kupnymi pysznościami, by poczuć smak lata. A ceny słodkości niezmiennie wywołują dyskusję w sieci. U Magdy Gessler znowu cena w górę. Za jedną jagodziankę w jej warszawskiej cukierni i restauracji Słodki Słony trzeba zapłacić 31 złotych ( w ubiegłym roku bułeczka kosztowała 28 zł, a dwa lata temu 23 zł). Owszem drogo, ale podobno warto. Tak przynajmniej twierdzi Amadeusz NieMozart.

Zobacz też: Spadliśmy z krzesła! Tyle trzeba zapłacić za komunię u Magdy Gessler!

Tiktoker spróbował i oniemiał. On nie ma wątpliwości

Tiktoker odwiedził lokal gwiazdy TVN, osobiście spróbował jagodzianek i był niezwykle ukontentowany. Do tego stopnia, że doszedł do wniosku, że woli jedną taką niż 10 z marketu. "Drożdżowe bułki dostaniecie za 31 złotych od sztuki. Czy to są jagodzianki Gucci? Na pewno jest ciężka. W środku znajduje się niezliczona ilość owoców. Smak? Tu zawsze była topka, ale w tym roku to totalny sztos. Chrupiąca idealnie maślana kruszonka i mnóstwo jagód. Powiem szczerze, wolę zjeść jedną w Słodkim niż dziesięć z dyskontu" - zachwala w nagraniu. Podobną radę dla komentujących ceny w jej restauracjach miała też kiedyś sama Magda Gessler.

Internauci nie dowierzają. Lara Gessler ma dla nich radę

Obserwatorzy tiktokera nie do końca dali się przekonać. Wielu z nich pisało wprost, że nawet jeśli te wypełnione jagodami chrupiące bułeczki są tak pyszne, to cena nadal jest przesadzona. byli i tacy, którzy wprost zarzucali twórcy, że to nie recenzja, a współpraca reklamowa. "Wierzę że są pyszne, ale cena to grubo przesądzona, gdzie litr jagód można kupić za 25 zł. Wiem, wiem, koszty, lokal, światło, pracownicy no i oczywiście nazwisko" - czytamy w jednym z komentarzy. Lara Gessler, córka restauratorki, ma na to jedną radę. W rozmowie z Pudelkiem stwierdziła wprost: - Nikt nie musi kupować od nas jagodzianek, choć każdy może. Jest wiele opcji. Która opcję wybieracie?