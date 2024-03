Magda Gessler ma radę dla tych, których nie stać na jej catering. Po jej słowach w sieci aż się zagotowało

Magda Gessler jest bardzo wyrazistą gwiazdą. Jedni ją uwielbiają, inni nie znoszą. Jedno jest pewne: pozostaje niekwestionowaną królową TVN-u i choć jej program "Kuchenne rewolucje" ma już za sobą wiele sezonów, to ludzie wciąż oglądają nowe odcinki. Gessler słynie między innymi z ostrego języka, nie boi się mówić wprost, co myśli, i czasem używa przy tym dosadnych słów, za co spotyka ją krytyka. Ludzie na cel wielokrotnie biorą także wysokie ceny w restauracjach celebrytki, zwłaszcza jeśli chodzi o jej hitową knajpę "U Fukiera". Teraz Magda Gessler w rozmowie z Pudelkiem postanowiła odpowiedzieć "hejterom". W swoim stylu udzieliła rady tym, których nie stać na jej jedzenie. - Stać cię - kupujesz. Nie stać cię - idziesz gdzie indziej. Wybór jest ogromny, ja nikogo nie zmuszam - wręcz wolałabym robić mniej niż więcej - stwierdziła Magda Gessler. Ma rację? W komentarzach aż się zagotowało. Ludzie postanowili sprowadzić restauratorkę na ziemię.

Magda Gessler swoją wypowiedzią wywołała wielkie emocje. Znaleźli się tacy, którzy uważają, że co do zasady ma rację, ale wielu osobom nie spodobała się forma tego, w jaki sposób gwiazda "Kuchennych rewolucji" przedstawiła swoją opinię. W najpopularniejszych komentarzach pod wypowiedzią na Pudelku przeważają krytyczne wpisy.

- Mnie stać, ale ja ci nie dam zarobić, bo uważam, że twoje dania nie są warte ceny, którą każesz sobie płacić. (...) Nie do końca pani Gessler... Mnie stać, dużo osób stać, ale uważam, że są granice ceny. Te potrawy nie są tyle warte - czytamy.

Myślicie, że Magda Gessler odpisze? W tym samym wywiadzie mówiła, że hejt to "zazdrość, zawiść". - Tym się nie należy przejmować - to należy kasować, blokować. To są ludzie, którzy mają coś negatywnego do powiedzenia na każdy temat bez podpisywania się - podkreślała. Jeśli pozostanie wierna temu zdaniu, to prawdopodobnie odpowiedzi się nie doczekamy, ale kto wie.

