Córka Gessler obrzydliwie zaatakowana za chudość! Wielka awantura

Córka Magdy Gessler zmaga się z hejtem

Magda Gessler jest dumna ze swoich dzieci: syna Tadeusza Müllera i córki Lary Gessler. Słynna restauratorka jest też babcią trójki wnuków, które są jej oczkami w głowie. Córka Magdy Gessler nie jest tak sławna jak matka, ale jej to zupełnie nie przeszkadza. - Nie mam ambicji przeskoczenia mojej mamy. Nie wiem, czy to byłoby możliwe. (...) Są takie wielkie figury w polskim show biznesie, ikony. (...) Ja nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby mówili "Magda Gessler, mama Lary Gessler", no to się nie wydarzy i ja w ogóle nie mam takiej ambicji, bo ja żyję na zupełnie niższym rejestrze i mi jest tak naprawdę super - wyznała Lara Gessler w rozmowie z portalem naTemat.pl. Córka gwiazdy "Kuchennych rewolucji" w TVN ma jednak całkiem sporo grono fanów. Niestety, jak każda osoba publiczna Lara Gessler zmagać musi się z hejtem.

Lara Gessler zaatakowana za chudość

Córka restauratorki lubi od czasu do czasu wrzucić odważne zdjęcia. Ostatnio zamieściła fotkę, na której widać obszerny kawałek jej ciała. Nie wszystkim ta fotografia przypadła do gustu. Jedna z internautek w wyjątkowo obrzydliwy sposób zaatakowała Larę Gessler za jej chudość. - A dla mnie ta chudość jest nie apetyczna - oceniła przez nikogo nie pytana. Szybko w sukurs córce Magdy Gessler przyszli inni internauci. Wybuchła wielka awantura! "Wyglądasz super Lara, pokazuj tyle ile chcesz, to Twoje Ciało", "Uwielbiam za naturalność, bycie sobą", "Pięknie wyglądasz", "Piękna i taka prawdziwa w tym zakłamanym świecie" - komentowali. Inni jednak czepiali się Lary Gessler. - Nie jest to ładne, nie jest apetyczne, a przede wszystkim, nie jest to nikomu potrzebne. Zachowajmy umiar w pokazywaniu siebie ludziom i wszystko będzie ok - poradziła jedna z użytkowniczek Instagrama. Odpowiedziała jej sama celebrytka. - Sorry, ale Ty mnie nawet nie obserwujesz, nikt Cię tu nie trzyma - zaznaczyła dosadnie. Przypomnijmy, że Lara Gessler zmagała się swego czasu z poważnym zaburzeniem. W najgorszym okresie ważyła zaledwie 45 kilogramów.

