Lara Gessler w loży VIP na meczu Legia - Chelsea

Lara Gessler i jej mąż, Piotr Szeląg, wybrali się na mecz Legia Warszawa - Chelsea. Stadion na Łazienkowskiej co prawda nie miał co świętować, ale w loży vip humory dopisywały. Lara i jej ukochany świętowali przy okazji urodziny koleżanki, co zaprezentowali na swoich instastories. Życzenia dla kobiety pojawiły się nawet na telebimie nad publicznością na Legii. Nie obyło się bez szampana, oryginalnego MOET'a, który stał w kubełkach z lodem na stolikach. Zwykle kibice wybierają złoty trunek w plastiku, ale tu, jak widać, postawiono na inny klimat.

W loży czekał też potężny tort z jagodami, malinami i innymi owocami. Tak trzeba żyć! Lara, jej ukochany i znajomi na meczu bawili się przednio, co paparazzi uwiecznili na zdjęciach. Jak widać - Lara odziedziczyła miłość do celebracji życia po znanej mamie, Magdzie Gessler...

Stylizacja Lary Gessler na meczu Legia - Chelsea

Lara Gessler na mecz wystroiła się w klubowe barwy Legii, ale oczywiście nie byłaby sobą, gdyby nie była to modowa wersja meczowej stylizacji. Gwiazda, która słynie z zamiłowania do mody, a ostatnio nawet próbuje swoich sił jako modelka w sesjach zdjęciowych i na wybiegach, mocno rzucała się w oczy za sprawą czerwonego, ażurowego beretu. Oprócz tego miała na sobie zielony sweterek z zieloną wstążką pod szyją, czerwoną puchówkę i - oczywiście - szalik w barwach klubowych. W dłoni niemal nieustannie dzierżyła kieliszek z luksusowym napojem.

Próżno szukać w sieci wcześniejszych wzmianek o zamiłowaniu Lary Gessler do piłki nożnej, ale na zdjęciach widać ewidentnie, że z zaangażowaniem kibicowała. Co prawda nic do nie dało, bo Legia przegrała trzema bramkami do zera, ale cóż - nie można winić kibiców.

Galerię zdjęć paparazzi z imprezy Lary Gessler w loży VIP znajdziecie pod tekstem:

