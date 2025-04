57-letnia Bogna Sworowska jak siwa lalka Barbie! Założyła tak kusą mini, że nie dało się ominąć jej wzrokiem. A co z innymi gwiazdami?

Bogna Sworowska wygrała wszystko w grze, jaką gwiazdy wciąż toczą na czerwonym dywanie. Każda impreza show-biznesowa to walka o to, kto przyciągnie wzrok. Teraz 57-letnia gwiazda wybiegów pokonała nawet dużo młodsze gwiazdy, których nie brakowało podczas pokazu kolekcji Magdy Butryn dla popularnej sieciówki. Musicie to zobaczyć! Sworowska przypominała... siwowłosą Barbie.