Monika Olejnik podkresliła biust. Ale to, co miała na głowie, skradło show

Monika Olejnik była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się na pokazie kolekcji Dawida Wolińskiego. Jeszcze zanim zajęła swoje miejsce wśród znanych twarzy, by obejrzeć projekty ubrań, skradła show. Wszystko przez niecodzienne nakrycie głowy, które dobrała do sukienki i płaszcza. Ale to nie wszystko. Zobaczcie zdjęcia!