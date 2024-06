Monika Olejnik szczerze o operacji onkologicznej. Mówi o "koszmarnym bólu"

Wydało się, co Roxie ma po matce. Tego nie można było dłużej ukrywać

"W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę - nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze. Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was #proszę Kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach" - napisała na swoim Instagramie Monika Olejnik w 15 maja.

Dziennikarka przez lata uchodziła za okaz zdrowia. Zawsze twardo stawiała na swoim, również podczas słownych potyczek z politykami w programie "Kropka nad i". 67-latka jest również bardzo aktywna fizycznie. Informacja o jej chorobie zaskoczyła wiele osób. Choroba jednak nie wybiera. Monika Olejnik jest już po operacji onkologicznej. Wróciła również do pracy. Po jednym z odcinków swojego programu we wzruszających słowach pożegnała się z oglądającymi ją odbiorcami, dziękując za wsparcie w walce z chorobą. "Dziękuję za ciepło, które do mnie płynie" - powiedziała na koniec.

Monika Olejnik opowiedziała o "koszmarnym bólu" po operacji

W najnowszym wpisie na Instagramie dziennikarka opisała swój pierwszy trening po operacji. Gwiazda TVN od lat jest bardzo aktywna fizycznie i zachęca do tego swoich obserwujących. "Dzisiaj pierwszy po operacji 'trening - marszobieg' biegnę, biegnę. Kiedyś zaczynałam dzień od 10km biegu, ale dzisiaj ten jeden kilometr sprawił mi wiele radości. Niezależnie codziennie trenuje - wykonuje specjalistyczne ćwiczenia, bardzo ważne w leczeniu po operacji onkologicznej #gimnastyka" - napisała.

W dalszej części napisała o ogromnym wsparciu, jakie otrzymała od internautów. Tylko w pierwszym tygodniu po opublikowaniu informacji o chorobie, otrzymała ponad 30 tysięcy wiadomości. "Przepraszam, ale nie jestem w stanie każdemu z Was odpowiedzieć i podziękować osobiście. Tylko w pierwszym tygodniu po operacji otrzymałam od Was ponad 30 tysięcy ważnych i pięknych wiadomości. Bardzo mi pomogliście wytrzymać ten koszmarny ból!" - przyznała.

Następnie zaapelowała do obserwujących, by regularnie się badali. Przypominała również, jak ważna jest aktywność fizyczna i regularne treningi. "Dziękuję i wreszcie mogę to napisać - pozdrawiam z porannego treningu w biegu. Nie poddaję się! Mam świadomość tego jak systematyczne treningi od ponad 20-u lat, pomogły mi w walce z nowotworem!".

