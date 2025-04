Modne fryzury na wiosnę. Fale i loki w stylu Hollywood

Women’s history months: perfect match w świecie beauty. Kobieca siła duetu w marce Say Hi

Nowość na rynku – narzędzia stworzone przez ekspertów włosów

Wszystkie urządzenia od Hollywood Hair powstały w odpowiedzi na potrzeby kobiet, które pragną osiągnąć efekt rodem z salonu bez wychodzenia z domu. Dzięki nowoczesnym technologiom, tytanowym powłokom przyjaznym dla włosów i innowacyjnym rozwiązaniom, stylizacja jest nie tylko prosta, ale i łagodna dla ich struktury.

Jakie fryzury będą królować w sezonie wiosna–lato 2025?

Soft Waves – naturalna tekstura i lekkość

Miękkie, naturalnie wyglądające fale to kwintesencja letniego stylu i luzu, a z Falownicą Hollywood Hair, uzyskasz je w kilka minut! Dzięki szerokiemu podwójnemu wałkowi stworzysz look, który idealnie wpisuje się w trend effortless beauty. Fryzura świetnie sprawdzi się zarówno w codziennym wydaniu, jak i w bardziej eleganckiej, glamour odsłonie.

Volume Blowout – objętość w stylu lat 90.

Wymodelowane włosy, pełne objętości, to coś, co nigdy nie wychodzi z mody. Ten efekt możesz osiągnąć przy pomocy suszarko-lokówki Hollywood Hair. To urządzenie zostało stworzone z myślą o kobietach, które marzą o uniesionej u nasady fryzurze i miękkim, naturalnym wykończeniu. Jest doskonałe do stylizacji „na szczotkę” i z powodzeniem zastępuje kilka urządzeń. Efekt? Bouncy blowout jak po wizycie u fryzjera.

Glamour Curls – sprężyste, lśniące loki

Marzysz o burzy kręconych włosów, a natura cię nimi nie obdarzyła? Nic nie szkodzi! Uzyskasz je dzięki lokówce Hollywood Hair. Produkt pozwala uzyskać precyzyjne loki lub romantyczne fale w zależności od techniki nawijania. Szybko się nagrzewa, a złota tytanowa powłoka chroni włosy przed przesuszeniem, zapewniając połysk i gładkość.

Glass Hair Look – prostota i elegancja

Gładkie, lśniące włosy o efekcie tafli to fryzura, która przyciąga spojrzenia i pasuje do każdej minimalistycznej stylizacji. Jak przygotować taki look? Z prostownicą Hollywood Hair! To nie tylko narzędzie do prostowania – to także sposób na wygładzenie i nadanie blasku włosom. Dzięki funkcji regulacji temperatury można bezpiecznie stylizować każdy typ włosa. Wystarczy kilka ruchów, by cieszyć się fryzurą, która wygląda świetnie o każdej porze dnia.

Quick Dry & Shine – szybkie suszenie bez puszenia

Suszarka Hollywood Hair została stworzona z myślą o szybkim i skutecznym suszeniu bez efektu przesuszenia. Dzięki jonizacji i równomiernemu rozprowadzaniu ciepła, włosy pozostają miękkie i lśniące, a stylizacja staje się szybka i przyjemna.

i Autor: materiały prasowe Hollywood Hair