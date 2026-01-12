GUESS maluje Alpy na czerwono: zimowe przejęcia powracają

Tej zimy, świętując swoje 45-lecie, marka GUESS wzmacnia swoją obecność w Alpach, poprzez rozszerzony projekt łączący modę, lifestyle oraz prestiż wysokogórskich destynacji. GUESS Winter Takeover to efektowne wizualnie akcje, zaplanowane w kultowych alpejskich kurortach, takich jak Gstaad, Glacier 3000, Zermatt, Bormio oraz Courchevel. Projekt stanowi wyrazistą manifestację pozycji GUESS na tle zimowego krajobrazu Europy.

Od brandowanych wyciągów narciarskich i gondoli po instalacje plenerowe, każda aktywacja podkreśla przywiązanie GUESS do doskonałości. W sercu projektu znajduje się Gstaad, gdzie marka powraca do kultowego Iglu-Dorf już trzeci rok z rzędu, po wcześniejszych edycjach w Zermatt. Z okazji jubileuszowego sezonu powstanie tu GUESS Igloo, w pełni obrandowana, immersyjna przestrzeń, świętujące najbardziej kultowe kampanie marki oraz obrazy, które ukształtowały globalną tożsamość GUESS. Instalacja otacza gości lodowymi rzeźbami, charakterystycznymi czerwonymi akcentami i starannie dobranymi hasłami, oferując unikalny sposób obcowania z dziedzictwem brandu oraz wzmacniając pozycję GUESS jako lidera mody, lifestyle i luksusu opartego na doświadczeniu.

Świat GUESS wykracza poza igloo i znajduje swoje przedłużenie w przestrzeniach gościnnych. Wybrane wnętrza zaaranżowano z wykorzystaniem elementów kolekcji GUESS HOME, w tym markowych koców, poduszek oraz akcesoriów lifestyle’owych, tworzących spójną opowieść, która łączy modę, design i alpejski styl życia.

„Zostawiamy swój ślad tam, gdzie miłośnicy gór i aktywności outdoorowych naprawdę czują się u siebie” - mówi Paul Marciano, Co-founder i Chief Creative Officer GUESS, Inc..„Projekt GUESS Winter jest tego doskonałym przykładem: tworzymy unikalne, immersyjne doświadczenia, które celebrują nasze DNA, podkreślają obecność GUESS w najbardziej pożądanych destynacjach, wzmacniają nasze dziedzictwo i łączą tożsamość marki z prestiżowymi miejscami o międzynarodowej renomie.”

Dzięki tej spektakularnej, wizualnie angażującej kampanii, GUESS umacnia swoją pozycję symbolu zimowego stylu glamour, pozostawiając wyrazisty ślad na alpejskich szczytach Europy.

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe