Inflacja w USA

Najnowsze dane o inflacji w USA. To może być cisza przed burzą

Z danych udostępnionych przez The New York Times wynika, że inflacja w Stanach Zjednoczonych w marcu nieco wyhamowała. Miesięczny wzrost cen wyniósł zaledwie 0,1%. Mimo to ekonomiści ostrzegają: uspokojenie może być chwilowe. Nowe, wysokie cła ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa mogą ponownie rozkręcić spiralę inflacyjną.