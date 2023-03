Jako jedyna Polka była na okładce amerykańskiego "Playboya". Tak dziś wygląda Bogna Sworowska. ZDJĘCIA

Co za historia

Bogna Sworowska zrobiła oszałamiającą karierę w latach 80., najpierw dała się poznać jako modelka Mody Polskiej, a niedługo później zaczęła podbijać światowe wybiegi mody. Najpierw wyjechała do Mediolanu, a gdy za zajęcie trzeciego miejsca w wyborach Miss Polonia otrzymała wycieczkę do Chicago, i tam wykorzystała swoją szansę. Zgłosiła się do profesjonalnej agencji modelek i zaczęła pojawiać się także na amerykańskich wybiegach. Wkrótce o Bognę upomniał się także Paryż.

Uwagę na piękną Polkę zwrócił szef kultowego pisma dla mężczyzn "Playboy", Hugh Hefner. W lutym 1990 roku Bogna Sworowska pojawiła się na okładce jego magazynu i do dziś jest jedyną Polką, którą podziwiała w "Playboyu" cała Ameryka.

Dziś Bogna Sworowska ma 56 lat i znów jest modelką.

- Życie bywa dowcipne, nie sądziłam, że po pięćdziesiątce znów zostanę modelką. Wracam, ale czuję się, jakbym zaczynała. Tym razem jednak nie zamierzam iść na emeryturę! Jeśli zdrowie pozwoli, będę pracować do 80. urodzin albo dłużej - śmieje się Bogna w rozmowie z magazynem "Elle".

W wywiadzie została zapytana o najbardziej ikoniczną jej zdaniem modelkę w branży. Bez zastanowienia od razu wskazała Carlę Bruni. Okazuje się, że była pierwsza dama Francji uczyła naszą modelkę zawodu.

- Była tak miła i przyjęła mnie kiedyś u siebie w domu w Paryżu. Przyjemnością było się uczyć od najlepszej modelki i wrażliwego, wspaniałego człowieka. Dała mi wiele cennych wskazówek - mówi Bogna Sworowska.

Zobaczcie, jak dziś wygląda Bogna Sworowska, która wróciła do modelingu:

i Autor: Playboy Bogna Sworowska w "Playboyu"