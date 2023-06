Bogna Sworowska swoją karierę zaczęła w wieku 16 lat. To wtedy postawiła pierwsze kroki w modelingu, pozując do zdjęć Lidii Popiel i Marka Czudowskiego. Zainteresował się nią dom mody Moda Polska, który nawiązał z nią współpracę, a Sworowska szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych modelek. W 1983 roku wyjechała do Mediolanu, gdzie uczestniczyła w pokazach mody i sesjach zdjęciowych. Zachwycała urodą, nietuzinkowością, lekkością. Jej popularność była tak duża, że w 1987 roku wzięła udział w wyborach Miss Polonia. Zdobyła wówczas dwa tytuły: II Wicemiss oraz Miss Foto. Pojechała na wycieczkę do Chicago i podczas wizyty w USA zgłosiła się do profesjonalnej agencji modelek. Zrobiła dzięki temu karierę w Stanach, podpisała też kontrakt z agencją modelek w Paryżu. W lutym 1990 pojawiła się nawet na okładce amerykańskiego "Playboya", zostając pierwszą Polką, która tego dokonała. Co dziś u niej słychać? Czym zajmuje się Bogna Sworowska? Poznajcie szczegóły.

Mówi się o niej "najpiękniejsza Polka", nagle zniknęła. Co dziś robi Bogna Sworowska?

Bogna Sworowska w 1998 roku zakończyła karierę międzynarodową, która trwała prawie 15 lat. Powróciła do Polski, gdy niespodziewanie zmarł jej partner - Siergiej został zastrzelony w Paryżu. Później Sworowska znowu wyjechała do Francji, zmieniając branżę. Przez dwa lata w biurze architektury dekoracyjnej w dziale marketingu i komunikacji społecznej, a w 1998 roku założyła z przyjaciółką agencję public relations. W 1999 roku na stałe powróciła do Polski, swego czasu pełniła nawet funkcję rzecznika prasowego stacji telewizyjnej TVN. Z kolejnego związku modelka ma syna Ivana (ur. 2004 roku), a później związała się z artystą Rafałem Oblińskim. Co dziś u niej słychać? Ponownie Bognę Sworowską można zobaczyć na wybiegach. Magda Gessler w czerwcu 2023 roku w wywiadzie dla "Świata Gwiazd" określiła Bognę Sworowską mianem "najpiękniejszej Polki".

