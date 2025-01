Autor:

Tyle gwiazd w jednym miejscu? To może oznaczać tylko jedno - pokaz wiosennej ramówki. Tym razem swoje propozycje na wiosnę przed telewizorem zaprezentował Polsat, a na wydarzenia pojawiło się mnóstwo znanych twarzy.

Imprezę poprowadzili Patricia Kazadi i Maciej Rock. A kto pokazał się na czerwonym dywanie?

Zobacz także: Grażyna Szapołowska obłowi się na "Tańcu z Gwiazdami". Tyle ma dostać za każdy odcinek!

Była Grażyna Szapołowska, o której mówi się jako o największej gwieździe nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Były Sylwia Madeńska, Małgorzata Socha w przepięknym garniturze, Joanna Kurowska, Magdalena Stużyńska czy całkiem odmieniona Ilona Ostrowska.

Zobacz także: Antek Królikowski z ukochaną na imprezie Polsatu! To ich pierwsze wspólne wyjście od czasu porodu

Spośród znanych panów można wymienić Antka Królikowskiego, Łukasza Płoszajskiego, Jerzego Zelnika, Aleksandra Sikorę, Mateusza Gesslera, Piotra Mroza, Krzysztofa Tyńca, Adama Zdrójkowskiego czy Filipa Gurłacza.

Zobacz także: Ulubieniec widzów dołączył do "Tańca z Gwiazdami!"! Do udziału przekonała go żona

Panowie wyglądali bardzo elegancko, ale na wyróżnienie zdecydowanie zasłużyli Jacek Jeschke, Tomasz Jacyków i Sebastian Karpiel-Bułecka, których stroje mocno się wyróżniały. Czy pozytywnie, oceńcie sami!

Zobacz także: Agnieszka Hyży narzeka na brak czasu. "Nie mam swojego życia". Wszystko przez dzieci

Pokaz wiosennej ramówki Polsatu niczym pokaz mody

Czym byłaby ramówkowa impreza bez "pokazu mody", który musiał wydarzyć się na czerwonym dywanie. Wzrok przyciągało zwłaszcza kilka znanych pań.

Monika Miller zaskoczyła wyjątkowym obuwiem, które sięgało jej aż do ud. Sandałki nie wydawały się szczególnie wygodne czy praktyczne, ale zdecydowanie "zrobiły" stylizację Miller.

Zobacz także: To nie były plotki! Polsat wreszcie ogłosił największą gwiazdę 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Joanna Horodyńska zwróciła uwagę wszystkich, zestawiając szare wdzianko z pierzastym różowym kapeluszem. Magda Narożna postawiła na kombinezon, który odsłonił jej brzuch, a Ada Fijał oraz Natalia Szroeder zaszalały z koronkami.

Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna pokazała, co robi sobie z twarzą. Koszt? Wysoki! "Mnie nie stać"

Fijał podciągnęła swoje koronkowe rajstopy tak wysoko, że wystawały z szortów, podkreślając wąską talię aktorki. Szroeder natomiast wyglądała obłędnie w sukience z prześwitującymi wstawkami.

Jak oceniacie stroje gwiazd z ramówki Polsatu?

Zobacz także: Joanna Górska jako nastolatka była w sekcie. Gdy kazali jej robić jedną rzecz, odeszła

Co zobaczymy w wiosennej ramówce Polsatu?

Szczegóły oferty Telewizji Polsat, Czwórki, kanałów tematycznych i Polsat Box Go przedstawił Edward Miszczak - dyrektor programowy stacji.

Na antenę wraca "Must be the music", "Awantura o kasę", "Nasz nowy dom", będzie 10. sezon programu "Ninja Warrior Polska" w specjalnej formule jako "Ninja vs Ninja". Nie wolno zapomnieć o "Tańcu z Gwiazdami"!

Widzowie zobaczą seriale "Przyjaciółki", "Krew", "Komisarz Mama", "Teściowie", "Uroczysko" i filmy "Kapitan Marvel", "Czarna wdowa", "Czarna Pantera", "Thor: Miłość i Grom".

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy na prezentacji ramówki Polsatu. Horodyńska w zaskakującym kapeluszu, Miller i jej dziwaczne buty plus gołe brzuchy

Majka Jeżowska wspomina "Taniec z Gwiazdami" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.