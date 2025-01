Joanna Górska jako nastolatka była w sekcie. Gdy kazali jej robić jedną rzecz, odeszła

Sylwia Bomba w sukni ślubnej reaguje na przytyk o operacji plastycznej. "A co cię to?"

Joanna Górska zrobiła karierę jako dziennikarka, nie bez powodu. Zawsze starała się dowiedzieć czegoś więcej, zrozumieć więcej. Była tak dociekliwa, że w pewnym momencie sprowadziło ją to na manowce.

W wywiadzie, którego udzieliła Żurnaliście, Górska wyznała przykrą prawdę sprzed lat - była w sekcie! Dała się wmanewrować w nieciekawą sytuację, z której ratować musieli ją rodzice.

Joanna Górska w sekcie! Jak do tego doszło?

Górska miała w domu problemy i to, jak zaznaczyła, poważne, więc wyjazd był dla niej uwolnieniem. Jej ojciec, choć zajmował wysoką pozycję zawodową, nadużywał alkoholu, wpadał w ciągi.

Od najmłodszych lat było bardzo ciężko (...). Próbowałam udowodnić tacie, że jestem coś warta. (...) - wyznała dziennikarka.

Ale wyjazd do internatu miał być też ucieczką od... sekty.

Ja byłam poszukującym dzieckiem. Szukałam odpowiedzi na tematy odnośnie życia, śmierci, boga, prawdy. Kłóciłam się z księdzem na religii, bo mi się tam nie sklejało, wszystko było jakieś takie mało logiczne dla mnie. Ksiądz mi tłumaczył, jak wierzysz, to wierzysz, jak nie wierzysz, to nigdy nie uwierzysz, a dla mnie to było za mało, więc szukałam, no i tam się za mocno zapędziłam - opowiadała.

Nie trzeba było wiele, by młoda Górska znalazła się w sekcie, do której zaprosiły ją koleżanki.

To mi się podobało, bo tam były odpowiedzi na pytania, które mnie męczyły. Rodzice zrobili wszystko, żeby mnie z tego środowiska wyrwać. (...) Ja nie chodziłam na dyskoteki, tylko na spotkania. Tam było czytanie pisma świętego. Głębokie rozmowy, to mi się podobało. To mnie wciągało. Poza tym były tam dwie moje najbliższe przyjaciółki z podwórka - dodała Górska.

Joanna Górska odeszła z sekty. Wkroczyli rodzice

W końcu udział w spotkaniach sekty zaczął Górską niepokoić. Pojawiły się sygnały będące dla młodej Joanny ostrzeżeniem.

Jak usłyszałam, że mam chodzić po domach, to przestało mi się to troszkę podobać. Ja nie mam takiej żyłki handlowej, sprzedawcy. To nie był lekko mój świat - tłumaczyła w wywiadzie.

Wkroczyli też rodzice nastolatki, którzy pomogli jej odciąć się od tego środowiska. Wyjazd do szkoły ekonomicznej z internatem, w której zresztą uczył się i tata Górskiej, ostatecznie zakończył temat.

