Joanna Górska wycięła sobie część powiek. Pokazała zdjęcia zaraz po zabiegu. Efekt powala

Joanna Górska to jedna z najbardziej znanych dziennikarek, która przez lata pojawiała się na antenie Polsatu, gdzie prowadziła m.in. program "Nowy dzień" w Polsat News. Dwa lata temu podjęła decyzję o odejściu z popularnej stacji. Postanowiła być niezależną dziennikarką. - "Idę dalej, przed siebie … z ambitnymi planami i pomysłami na to jak dobrze przeżyć własne życie. Jako wolny strzelec będę pracować dla stacji telewizyjnych, więc z zawodem zupełnie nie zrywam. Do zobaczenia jesienią na innej antenie, powiem więcej, jak będę mogła" - poinformowała fanów.

Walczyła z rakiem

Górska skupiła się na rozwoju własnej firmy i spełnia się w prowadzeniu treningów medialnych. W ostatnich miesiącach często widujemy ją również w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka, która walczyła z rakiem, dziś pomaga innym. - "Ruszamy z projektami w Fundacji Silni Sobą. Będziemy wspierać pary (osoba chorująca i wspierająca) po nowotworach lub z chorobami przewlekłymi" - mówiła. Joanna kilka lat temu również walczyła o życie. - Przeszłam 16 wlewów chemii, operację oszczędzającą i 25 naświetleń radioterapii. Leczenie zakończyłam 27 kwietnia 2018 roku. Obecnie jestem w remisji - informowała na Instagramie.

Górska wycięła powieki i pokazała mocne zdjęcia

Teraz Górska postanowiła zrobić coś dla siebie. Dziennikarka zdecydowała się poprawić swoją urodę. W ubiegłym roku udała się do kliniki dr Anny Płatkowskiej gdzie opowiedziała o swoim problemie. Gwiazda zmagała się z wiotką powieką, która opadała jej na rzęsy przez co utrudniał widzenie. Dziennikarka po kilku wizytach u specjalistów zdecydowała się na zabieg z użyciem skalpela. Lekarz wyciął dziennikarce nadmiar skóry, a Joanna efektem końcowym pochwaliła się na swoim Instagramie.

Nie ma to jak nowe spojrzenie bez ciężkiej, kładącej się na rzęsach powieki i bez pomniejszającego się pola widzenia. Poprawa wyglądu… to tylko skutek uboczny - napisała.

Koniecznie zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. Jest tam pokazana cała droga dziennikarki od konsultacji, przez zabieg, do wygojenia. Efekt końcowy zachwyca i jak zapewnia gwiazda, ma się utrzymywać przez 10 lat.