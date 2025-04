Ostatnie Pokolenie oblało krwią pomnik smoleński. Aktywista w rękach policji! Co mu grozi?

Tramwaj zwęża al. Niepodległości. Mieli skończyć prace w wakacje. Nie zdążą

Budowa linii tramwajowej na ul. Rakowieckiej trwa od 2024 r. To część większego projektu. Nowy odcinek połączy ukończoną niedawno linię tramwaju do Wilanowa, biegnącą ul. Puławską, z tramwajami w al. Niepodległości. W dalszym etapie powstanie nitka do Dworca Zachodniego.

Na razie inwestycja złapała jednak zadyszkę. Tramwaje miały wrócić na Rakowiecką już w sierpniu. Wiemy już jednak, że ten termin jest nierealny, bo urzędnicy wprowadzili zmiany w projekcie. – Po dodatkowych konsultacjach z miastem, na etapie procedowania dokumentacji wykonawczej, zdecydowaliśmy się wprowadzić do projektu lepsze rozwiązania dla mieszkańców – tłumaczy „Super Expressowi” rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Tramwaj do Wilanowa to HIT! Mieszkańcy pokochali to połączenie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj na Rakowieckiej. Duże opóźnienie

Rzecznik wyjaśnia, że zmiany obejmują m.in. remont i przebudowę chodników po południowej stronie Rakowieckiej na odcinku od Puławskiej do Opoczyńskiej, wykonanie dodatkowych miejsc postojowych od Opoczyńskiej do Asfaltowej i od Puławskiej od Kazimierzowskiej, dodatkowe przejazdy rowerowe, zieleńce, wyniesione skrzyżowania przy Kazimierzowskiej i Sandomierskiej. – Ponadto, jak przy innych inwestycjach prowadzonych w obszarach historycznej i starej tkanki miejskiej, ujawniły się kolizje z istniejącymi podziemnymi instalacjami – wylicza dalej urzędnik. – Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, zakładamy, że tramwaj pojedzie nowym odcinkiem torowiska na ul. Rakowieckiej do końca roku – deklaruje Urbanowicz.

W związku z pracami w ostatni weekend kwietnia tramwajarze w prowadzą duże zmiany na Mokotowie. Tramwaje nie będą kursowały al. Niepodległości, Rakowiecką, św. Andrzeja Boboli i Wołoską. W tym czasie kierowcy pojadą tylko jedną jezdnią al. Niepodległości. Nitka w stronę Ursynowa na odcinku od ul. Stefana Batorego do Narbutta będzie całkowicie zamknięta.

W tym czasie ruch w stronę centrum będzie się odbywał drugą jezdnią. Kierowcy pojadą dwoma pasami. Trzeci pas będzie prowadził w drugą stronę, ale zostanie zarezerwowany dla autobusów, pojazdów dopuszczonych i dojeżdżających do posesji wzdłuż al. Niepodległości. Pozostali jadąc w zstonę Ursynowa będa musieli skorzystać z objazu

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do przełomu lipca i sierpnia. Ruch kołowy będzie przekładany między jezdniami al. Niepodległości w miarę postępu robót.