Tramwaj do Wilanowa to jedna z większych i bardziej wyczekiwanych inwestycji tramwajowych w kraju. Według pierwotnych zapowiedzi budowa miała zakończyć się już w 2023 roku, później informowano o I połowie 2024 roku, a jeszcze niedawno – o początku września 2024 roku. Żadnego z terminów nie udało się jednak dotrzymać.

Pomimo nadchodzącego otwarcia trasy, roboty nie zostaną na niej zakończone do końca 2025 roku. Roboty budowlane przy odtwarzaniu jezdni, chodników, budowie dróg rowerowych, porządkowaniu terenu mogą potrwać jeszcze kolejny rok.

Jak zapowiadają tramwajarze, przejazd całą trasą – z Wilanowa do stacji metra Centrum ma zająć około 30 minut, a do samej stacji metra Pole Mokotowskie – jedynie 18. Aktualnie na pokonanie tej trasy podróżujący potrzebują blisko godzinę.

Nowa trasa tramwaju do Wilanowa zacznie swój bieg na ul. Puławskiej przy ul. Goworka. Następnie linia będzie przebiegać Spacerową, Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Tramwaj będzie zatrzymywał się przy: Rakowieckiej, Spacerowej, Dolnej, Kostrzewskiego, Idzikowskiego, Mangalii, Czarnomorskiej, Św. Bonifacego, Nałęczowskiej, Sobieskiego, Os. Królewska, Świątyni Opatrzności Bożej oraz Branickiego.

Trasa Tramwaju do Wilanowa będzie oparta na trzech liniach tramwajowych – 14, 16, oraz 19, które łącznie zapewnią częstotliwość kursowania co 2 minuty w godzinach szczytu, co 3 minuty poza godzinami szczytu i co 4 minuty w weekendy. Te trzy linie zastąpią również linie autobusowe łączące Śródmieście z Dolnym Mokotowem i Wilanowem – 501, 519 i 522, oferując w godzinach szczytu ok. 30 kursów (zamiast dotychczasowych 16 autobusowych) i ok. 6 tys. miejsc w tramwajach (zamiast dotychczasowych ok. 2 tys. w autobusach).

Jak zapowiada Warszawski Transport Publiczny, wprowadzanie nowych tras będzie rozłożone w czasie – z chwilą otwarcia trasy na tory wyjadą tramwaje linii 14 i 16 a przestaną jeździć 35; w kolejnym etapie zakończy się kursowanie autobusów linii 522 oraz 519. Zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone po kilkunastu dniach od uruchomienia tramwajów. Nadal będą się toczyły prace przy odtwarzaniu i budowie ulic, co także będzie miało wpływ na bieżący układ komunikacyjny i niektóre autobusy pojadą trasami objazdowymi. „Dziewiętnastka” pojawi się na przystankach po otwarciu odcinka trasy do pętli Stegny.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Jak po otwarciu tramwaju na Wilanów pojadą autobusy?

107 : Pojedzie wzdłuż al. gen. W. Sikorskiego i al. Wilanowskiej do stacji metra Wilanowska.

: Pojedzie wzdłuż al. gen. W. Sikorskiego i al. Wilanowskiej do stacji metra Wilanowska. 108 : Przejedzie przez ulicę Gołkowską skróci podróż z Siekierek w kierunku Stegien.

: Przejedzie przez ulicę Gołkowską skróci podróż z Siekierek w kierunku Stegien. 130 : Obejmie ulicę dotychczas nieobsługiwana przez autobusy – Idzikowskiego.

: Obejmie ulicę dotychczas nieobsługiwana przez autobusy – Idzikowskiego. 131 : Pojedzie ulicą Czerniakowską, przez Powiśle i pl. Trzech Krzyży do Alej Jerozolimskich. W połączeniu Powiśla ze Śródmieściem zastąpią linię 517.

: Pojedzie ulicą Czerniakowską, przez Powiśle i pl. Trzech Krzyży do Alej Jerozolimskich. W połączeniu Powiśla ze Śródmieściem zastąpią linię 517. 139 : Razem z 239 na nowej trasie przejadą przez osiedle Powsin (wzdłuż ulicy Przyczółkowej), a następnie ulicą Korbońskiego dojadą do stacji metra na Kabatach.

: Razem z 239 na nowej trasie przejadą przez osiedle Powsin (wzdłuż ulicy Przyczółkowej), a następnie ulicą Korbońskiego dojadą do stacji metra na Kabatach. 163 : Przejmie od 263 rolę podstawowej linii dla północnego odcinka ulicy Sytej i osiedli mieszkaniowych na Zawadach.

: Przejmie od 263 rolę podstawowej linii dla północnego odcinka ulicy Sytej i osiedli mieszkaniowych na Zawadach. 164 : Będzie pełniła rolę podstawowego połączenia dla południowego odcinka ulicy Sytej oraz Kępy Zawadowskiej.

: Będzie pełniła rolę podstawowego połączenia dla południowego odcinka ulicy Sytej oraz Kępy Zawadowskiej. 192 : Zostanie wycofana z odcinka trasy do stacji metra Wilanowska, na którym liczba korzystających pasażerów jest minimalna.

: Zostanie wycofana z odcinka trasy do stacji metra Wilanowska, na którym liczba korzystających pasażerów jest minimalna. 200 : Zastąpiona zostanie przez inne linie, głównie linię 251.

: Zastąpiona zostanie przez inne linie, głównie linię 251. 239 : Przejmie linię 192, a 239 zastąpi w Wilanowie obecną linię 264. Autobusy 239 razem ze 139 będą obsługiwały osiedle Powsin (wzdłuż ulicy Przyczółkowej), a następnie przez ulicę Korbońskiego pojadą do stacji metra na Kabatach.

: Przejmie linię 192, a 239 zastąpi w Wilanowie obecną linię 264. Autobusy 239 razem ze 139 będą obsługiwały osiedle Powsin (wzdłuż ulicy Przyczółkowej), a następnie przez ulicę Korbońskiego pojadą do stacji metra na Kabatach. 251 : Pozostanie na obecnej trasie.

: Pozostanie na obecnej trasie. 263 : Przejmie dotychczasową rolę linii 163 czyli zapewni połączenia Zawad z przystankiem Wilanów.

: Przejmie dotychczasową rolę linii 163 czyli zapewni połączenia Zawad z przystankiem Wilanów. 264 : Likwidacja linii.

: Likwidacja linii. 339 : Likwidacja linii.

: Likwidacja linii. 379 : Likwidacja linii.

: Likwidacja linii. 501 : Likwidacja linii.

: Likwidacja linii. 517 : Przejmie autobusy linii 131.

: Przejmie autobusy linii 131. 518 : WTP wprowadzi niewielką korektę trasy linii 518 w Śródmieściu.

: WTP wprowadzi niewielką korektę trasy linii 518 w Śródmieściu. 519 : Zostanie zastąpiona przez linie tramwajowe.

: Zostanie zastąpiona przez linie tramwajowe. 520 : WTP wprowadzi niewielką korektę trasy linii 520 w Śródmieściu.

: WTP wprowadzi niewielką korektę trasy linii 520 w Śródmieściu. 522 : Likwidacja linii.

: Likwidacja linii. E-2 : Autobusy linii E-2 będą kursowały jedynie w szczycie porannym.

: Autobusy linii E-2 będą kursowały jedynie w szczycie porannym. 724 oraz 742: Nastąpi niewielkie skrócenie tras linii 724 i 742 aby przyspieszyć dojazd do stacji metra mieszkańcom miejscowości podwarszawskich.

