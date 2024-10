Tramwaj wjechał w pieszego. Wystarczyła chwila nieuwagi

O CO CHODZI?

Metalowa belka przebiła tramwaj i nogę pasażera. Poszkodowany trafił do szpitala

CO TAM SIĘ STAŁO?!

Tramwaje Warszawskie ostrzegają pieszych

Tramwaje Warszawskie ruszyły z nową kampanią przestrzegającą pieszych, by nie zanurzali się całkowicie w swoim świecie i zwracali uwagę na otoczenie, szczególnie podczas przechodzenia przez tory. Na wideo udostępnionym w sieci przedstawiono sytuację często spotykaną na co dzień na ulicach Warszawy: młody chłopak w słuchawkach kompletnie ignoruje czerwone światło i nadjeżdżający pojazd. Sytuacja kończy się tragicznie - wchodzi na przejście i zostaje potrącony. Inicjatorzy nie cenzurowali momentu zderzenia, co dosadnie obrazuje ryzyko utraty zdrowia i życia.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

4-latek zginął pod kołami tramwaju. Babcia chłopca zeznawała w sądzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Nasi motorniczowie codziennie stają się superbohaterami torów, ratując pieszych pochłoniętych muzyką. 🦸‍♂️ Ale są sytuacje, w których nawet oni, mimo szczerych chęci, nie są w stanie zapobiec groźnym zdarzeniom! 🛑 Dlatego apelujemy: miej oczy i uszy szeroko otwarte, szczególnie na przejściach przez torowiska. 👫Rodzice, przypomnijcie swoim dzieciom – życie to nie gra, a bezpieczeństwo to podstawa!" - apelują Tramwaje Warszawskie.

Zobacz wideo poniżej.