CO TAM SIĘ STAŁO?!

Metalowa belka przebiła tramwaj i nogę pasażera. Poszkodowany trafił do szpitala

W poniedziałek (21 października) w okolicach godziny 11 na warszawskim Mokotowie doszło do nietypowego zdarzenia. W trakcie jazdy, podwozie tramwaju linii 4 przebiła metalowa belka. Długa rurka ugrzęzła w podłodze, raniąc w nogę jednego z pasażerów. Poszkodowanym jest starszy mężczyzna. Przetransportowano go do szpitala.