Wielkie zmiany w kursowaniu autobusów. Tramwaj do Wilanowa wszystko poprzestawiał

Tramwaje linii 14 i 16 do Wilanowa jeżdżą od dwóch tygodni. W związku z tym miasto pozmieniało rozkłady jazdy. Na trasy nie wyjeżdżają już autobusy linii 522 i tramwaje 35. Już w tę sobotę pasażerowie muszą przygotować się na kolejne zmiany. Przestaną kursować autobusy 4 linii: 200, 264, 339, 379. Na trasę wyjadą pojazdy nowej linii 130. Inaczej pojadą 107, 108, 131, 139, 163, 164, 192, 239, 251, 263, 264. Zmiany nastąpią też w Śródmieściu - linie 517, 518 i 519, 520 oraz autobusy E-2, które pojadą wyłącznie w godzinach szczytu. Kursy nr 119, 159, 217 będą jeździły na stałe na trasach zmienionych na czas budowy tramwaju.

O szczegółowych zmianach pisze na swojej stronie Zarząd Transportu Mejskiego.

Od 16 listopada przestaną kursować autobusy linii 200, 264, 339, 379 a ich relacje przejmą inne linie. Wyjadą autobusy nowej linii 130, która obejmie ul. Idzikowskiego.

Nowe trasy zyskają linie 107 i 108. Pierwsza pojedzie przez al. gen. W. Sikorskiego i al. Wilanowską do stacji metra Wilanowska, a druga ul. Statkowskiego i Gołkowską do krańca Stegny.Do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na Stegnach autobusy 108 będą nadal kursować na trasie czasowo skróconej, czyli między pl. Trzech Krzyży i ulicą Łososiową na Siekierkach. Z kolei między ulicą Ananasową na Siekierkach a św. Bonifacego ulicami R. Statkowskiego i Gołkowską będą jeździły autobusy Z-8. W przypadku linii 119, 159, 217 trasy wprowadzone na czas budowy staną się trasami stałymi. Autobusy 251 w wybranych kursach pojadą do Konstancina za linię numer 200.

Autobusy linii 131 pojadą przez Czerniakowską i Powiśle do Alej Jerozolimskich. Odcinek ich dawnej trasy jest teraz obsługiwany przez tramwaje linii 11. Autobusy 139 pojadą przez Powsin i dotrą do stacji metra Kabaty. Linie 163 i 164 zapewnią dojazd z ul. Sytej i osiedli na Zawadach oraz do metra linii M1 i tramwajów. 163 dojadą do stacji Imielin i Wilanowska i tramwajów w al. Rzeczypospolitej, na ulicy Jana III Sobieskiego i Puławskiej; 164 natomiast do metra Wilanowska i tramwajów na Jana III Sobieskiego i Puławskiej. Rolę linii 163 na Zawadach przejmą autobusy z numerem 263, które zapewnią połączenie Zawad z pętlą Wilanów.

Autobusy 192 nie będą już docierały do metra Wilanowska, tylko do Krasnowoli. Po drodze z Kabat autobusy w dalszym ciągu będą jechały do kolejnych stacji metra: Kabaty, Natolin, Imielin i Stokłosy. Przez to zmieniono linię 239, której autobusy będą obsługiwały osiedle Powsin wzdłuż ul. Przyczółkowej. Potem przez S. Korbońskiego pojadą do stacji metra na Kabatach. Linia 239 zastąpi również 264 we wschodniej części Powsina oraz w Okrzeszynie i Kępie Okrzewskiej, łącząc te rejony bezpośrednio ze stacją metra Kabaty.