"Przyjechałem tutaj tramwajem nr 16 z Goworka o godzinie 7 rano. Dzisiaj wreszcie rozpoczynamy kursowanie tramwaju z Wilanowa do centrum Warszawy. Czekaliśmy na to bardzo długo. Od 70 lat nie było pełnej, nowej linii tramwajowej w Warszawie, a od 50 nie kursował tramwaj do Wilanowa. To największa tego typu inwestycja od dziesięcioleci, a tylko w tym roku powstało 10 kilometrów nowych tras: do Wilanowa i ulica Spacerowa, a do tego inwestycja na Kasprzaka" - mówi Rafał Trzaskowski. "Drodzy Państwo, ta linia będzie jeszcze dłuższa. W połowie przyszłego roku będziemy mieli również odnogę na Stegny. To pokazuje jak bardzo poważnie traktujemy komunikację miejską. Pomimo tych wszystkich przeciwności losu, pomimo pandemii, tego jak traktowano budżet m. st. Warszawy przez poprzedni rząd, mimo wojny za wschodnią granicą, jesteśmy w stanie realizować te wielkie inwestycje. Inni o nich tylko opowiadają i jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolony. Wszyscy mieszkańcy Wilanowa będą mogli się dostać znacznie szybciej do centrum miasta" - dodaje, pękając z dumy.

