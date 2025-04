30 lat metra w Warszawie. W rocznicę odsłonięto jubileuszową mozaikę!

30 lat warszawskiego metra

W poniedziałek (7 kwietnia) metro w Warszawie świętowało 30 urodziny.

– Była to olbrzymia impreza. Na otwarcie na stacji Wilanowska przyszli oficjele ze wszystkich partii, był premier Józef Oleksy, były premier Tadeusz Mazowiecki, marszałek Senatu Adam Struzik, radni miejscy wszystkich ugrupowań oraz zagraniczni dyplomaci. Metro poświęcił prymas Józef Glemp, by – jak sam wtedy powiedział – „skierować pod boską opiekę ludzkie dzieło” – wspomina w rozmowie z PAP Marcin Święcicki, który osobiście przecinał 30 lat temu wstęgę inauguracyjną.

Święcicki przypomina, że ówczesne składy metra to były trzywagonowe pociągi radzieckie serii 81. Dzisiaj w warszawskim metrze został już tylko jeden skład tego typu – najstarszy – oraz nowoczesne wagony Metropolis, Siemens Inspiro i Skoda Varsovia. Podczas uroczystego otwarcia premier Józef Oleksy wyraził nadzieję, że dzień ten „przypieczętuje nieodwracalność inwestycji”.

– Radni Lewicy przypomnieli, że to generał Wojciech Jaruzelski podjął decyzję o budowie metra i należało go zaprosić. Wysłałem zaproszenie i otrzymałem elegancką odpowiedź, że generał bardzo się cieszy z realizacji inwestycji, ale nie przyjdzie, by nie robić zamieszania swoją osobą – wspomniał były prezydent Warszawy.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Warszawa buduje kolejne stacje metra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jubileuszowa mozaika na stacji metra Wilanowska

Na pamiątkę 30 urodzin metra na antresoli stacji Wilanowska została odsłonięta jubileuszowa mozaika. To właśnie na tej stacji, w 1995 roku, odbyło się uroczyste otwarcie podziemnej kolei w Warszawie.

Zobacz zdjęcia w galerii poniżej.