Kiedy pojedzie tramwaj do Wilanowa? Rafał Trzaskowski podał konkretny termin

Warszawa. Tramwaj do Wilanowa - kiedy otwarcie linii?

Kiedy otwarcie długo wyczekiwanej nowej linii tramwajowej? Podczas budowy wykryto błędy wykonawcy, przez co prace uległy opóźnieniu i tramwaj do Wilanowa nie ruszył we wcześniej zapowiadanym terminie. Teraz większość prac dobiega końca, a w ubiegłym tygodniu odbyły się pierwsze jazdy testowe.

W programie "Fakty po Faktach" Rafał Trzaskowski zdradził konkretny termin otwarcia.

Przypudrowali rozwalone torowisko. Tramwaje wracają na al. Waszyngtona po awaryjnej naprawie

"Będziemy dowozili kolejne obietnice z mojej kampanii. W piątek otwieramy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. We wtorek, środę pojedzie tramwaj na Wilanów" - powiedział. "Skupiam się na Warszawie, najważniejsze jest to, żeby wywiązywać się z obietnic" - zaznaczył.

Wcześniej rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz zapowiadał, że tramwaj do Wilanowa ruszy na przełomie października i listopada.