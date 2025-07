Tydzień remontu na torowisku na Powstańców Śląskich. Bez tramwajów między Bemowem a Bielanami

Na Bemowie, w rejonie pętli Nowe Bemowo, planowany jest remont przejazdu przez tory oraz skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich. Jak podaje ZTM, wymienionych zostanie aż 230 metrów toru pojedynczego, a także powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

W związku z tym, w dniach od 4 do 10 sierpnia, tramwaje nie będą kursować na odcinku od pętli Nowe Bemowo do węzła Broniewskiego i al. Reymonta. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów korzystających z linii tramwajowych w tej części miasta.

Oprócz zmian w kursowaniu tramwajów, remont na Bemowie wpłynie również na organizację ruchu drogowego. Fragment jezdni ulicy Powstańców Śląskich w kierunku Bielan zostanie zamknięty. Kierowcy będą musieli korzystać z jednego pasa w każdym kierunku na drugiej nitce jezdni.

Dodatkowo, zamknięty zostanie środek skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich. Z ulicy Powstańców Śląskich nie będzie można skręcić w lewo w ulicę Piastów Śląskich, a z tej ostatniej wyjazd będzie możliwy tylko w prawo. Jadący od ulicy Wrocławskiej będą musieli zawrócić na tymczasowej zawrotce za skrzyżowaniem, a jadący z Bielan zawrócą przy pętli Nowe Bemowo.

W tym samym czasie, na placu Zawiszy, prowadzony będzie trzeci i ostatni etap prac związanych z wymianą węzła rozjazdowego. Od 4 sierpnia tramwaje wrócą na wlot od strony Alej Jerozolimskich, ale prace przeniosą się na wlot po stronie ulicy Towarowej.

Tramwaje jadące Alejami Jerozolimskimi będą skręcać w ulicę Grójecką w kierunku placu Narutowicza. Ruch tramwajów wzdłuż ulicy Towarowej, między Kercelakiem a placem Zawiszy, zostanie wstrzymany. To kolejna porcja utrudnień dla pasażerów, którzy korzystają z tramwajów w tej części Warszawy.