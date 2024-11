Ola Żuraw długo to ukrywała. Wreszcie miała dość. Rodzice zmuszali ją do bycia w Świadkach Jehowy. To był koszmar

Widzowie poznali Aleksandrę Żuraw, gdy brała udział w programie TVN-u "Top Model". Od momentu, gdy odpadła z rywalizacji, minęła już dekada, a życie Żuraw mocno się zmieniło. Dopiero teraz modelka zdobyła się na odwagę, by opowiedzieć o swojej codzienności, gdy wychowywała się wśród Świadków Jehowy. Do dziś ma traumę. Wszystko wyznała w "Pytaniu na śniadanie".