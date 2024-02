Trudno w to uwierzyć

Gwiazda programu "Top Model" w TVN Aleksandra Żuraw urodziła córeczkę. Szczęśliwa mama pochwaliła się na Instagramie, zamieszczając króciutki filmik z maluszkiem. Co ciekawe, początkowo modelka była przekonana o tym, że tym razem na świat przyjdzie chłopczyk. Tak wynikać miało z pierwszych informacji od lekarzy. Wkrótce jednak okazało się, że w brzuchu Aleksandry Zuraw znajduje się dziewczynka. - No co wam powiem, od początku wiedziałam, że mój mąż chce mieć w domu babiniec, i będzie miał - skomentowała gwiazda TVN, która ma już jedną córeczkę. Między pierwszym porodem a drugim wydarzyła się wielka tragedia. Aleksandra Żuraw poroniła. Wówczas w mediach społecznościowych opublikowała czarno-biały film z wizyt w szpitalu, w trakcie której przekazano jej tę dramatyczną informację. - Chcemy Cię pamiętać - napisała wówczas pod nagraniem Aleksandra Żuraw. Teraz na szczęście zgodnie z planem urodziła kolejne dziecko. W takim momencie wzruszenie jest ogromne. Razem z modelką cieszą się jej fani i przyjaciele. Wpis Oli z maluszkiem w ciągu trzech godzin od publikacji doczekał się ponad 40 tys. polubień na Instagramie!

