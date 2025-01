Agnieszka Hyży narzeka na brak czasu. "Nie mam swojego życia". Wszystko przez dzieci

Agnieszka Hyży po raz pierwszy została mamą w 2013 r. Wtedy na świat przyszła 12-letnia obecnie Marta. Dziewczynka jest owocem związku gwiazdy telewizji i jej pierwszego męża. Partnerzy rozstali się, gdy ich córka była maleńka. Niedługo później, kiedy Marta miała 2 latka, jej mama wyszła za mąż po raz drugi.

Jej wybrankiem był Grzegorz Hyży, który wcześniej był związany z Mają Hyży. Zakochani w 2021 r. doczekali się synka Leona. Tym sposobem Agnieszka Hyży w wieku niespełna 40 lat jest mamą nastolatki i malucha, który w listopadzie zeszłego roku skończył 3 latka.

Zobacz także: Agnieszka Hyży kilka razy była w ciąży. Traumatyczne doświadczenia i bezczelne pytanie!

Ale to nie są wszystkie dzieci w rodzinie Hyżych. Agnieszka jest przecież nie tylko mamą, ale i macochą dla dzieci Grzegorza z poprzedniej relacji. Hyży ma 13-letnich bliźniaków Wiktora i Alexandra. Także przez dom dziennikarki i piosenkarza przewija się aż czwórka dzieci! To mnóstwo szczęścia, ale i wiele obowiązków.

Zobacz także: Agnieszka Hyży o trudach macierzyństwa: "Musiałam skorzystać z farmakoterapii"

Swoją drogą, Maja Hyży, była żona Grzegorza, też ma ręce pełne roboty, bo wychowuje nastoletnich synów oraz dwie córki z kolejnego związku. Dziewczynki w tym roku skończą 5 i 3 lata.

Zobacz także: Agnieszka Hyży pokazała intymne zdjęcie z synem przy piersi. "Rzadko publikuję tak prywatne kadry"

Agnieszka Hyży bardzo chciała być mamą. O synka starała się przez kilka lat. W wywiadzie, którego udzieliła Żurnaliście, wspomniała o poronieniach:

Ja wiem, co to jest mieć problem w tym temacie. I pomyśl sobie, co się czuje w momencie, kiedy się na przykład jest w ciąży przez 3 czy 4 miesiące albo i 5. Już nawet niektórzy zaczynają spekulować, bo zaczyna po tobie być widać. Dzieje się potem, jak się dzieje, że lądujesz w szpitalu i już jest po wszystkim. I za tydzień jesteś w pracy, na przykład na nagraniu programu i ktoś ci zadaje takie pytanie. I czujesz się po prostu, tak jakby ktoś tobie strzelił w pysk.