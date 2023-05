Komunia córki Agnieszki Hyży, jak małe wesele. Suknia od projektantki i wystrój boho

Sezon komunijny trwa. Od końca kwietnia rodzice robią wszystko, aby zorganizować swoim dzieciom niezapomniane przyjęcia. Konieczne jest wynajęcie sali, zadbanie o catering, zorganizowanie atrakcji, a także wizualna oprawa. Przed takim samym zadaniem stoją także polskie gwiazdy. W ostatnim czasie prezenterka Agnieszka Hyży pochwaliła się efektami swoich przygotowań do tego wydarzenia. Dziennikarka zdecydowała się, że ona nie będzie organizować komunię swojego dziecka w lokalu i że przyjęcie odbędzie się w ogrodzie. Wśród gości pojawiło się 50 najbliższych osób.

- Kilka dni temu nasz dom wypełnił się radosnym śmiechem gości, którzy przyjechali z całej Polski. Powód znaczący i rodzinny- pierwsza komunia święta naszej córki. Naszej, bo bliskich i kochających ma wokół siebie wielu, co zostało uwiecznione na „family photo”, do którego stanęli wszyscy. Ponad 50 osób. Moja rodzina, rodzina jej taty, przyjaciele. To był bardzo miły czas! P.S. No i to okienko pogodowe... dwa dni pełne słońca i letnich powiewów – komentowała na swoim Instagramie dziennikarka.