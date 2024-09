Agnieszka Hyży bardzo się otworzyła podczas rozmowy z Żurnalistą. Nie zabrakło wątków dotyczących niezwykle prywatnych spraw. Prezenterka opowiedziała m.in. o swoim związku z Marcinem Mroczkiem. Plotkowano, że para była zaręczona. Agnieszka Hyży jednak ujawniła, jak było naprawdę.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Agnieszki Hyzy z mężem na koncercie Taylor Swift

Nie byliśmy w życiu zaręczeni (...) Ja byłam dwa razy w życiu zaręczona. Raz z moim pierwszym mężem, drugi raz z moim drugim mężem (...) Myśmy byli dzieciakami. Przecież jak myśmy się rozstawali, to ja miałam 20 albo 21 lat. Ja byłam (...) jakby dzieciakiem

- podkreśliła prezenterka. Agnieszka Hyży zdradziła też, że otrzymywała niedwuznaczne propozycje od starszych mężczyzn.

Byłam zawsze wyszczekana, wygadana i dzięki Bogu zdystansowana, to mnie tak łatwo poderwać nie było

- zapewniła gwiazda. Najtrudniejszym tematem była jednak sprawa starań o dziecko. Agnieszka Hyży przeszła długą drogę, zanim na świat przyszedł jej upragniony syn.

Żurnalista spytał wprost, czy prezenterka i jej mąż - Grzegorz Hyży - długo starali się o swojego synka.

- wyjawiła Agnieszka Hyży, a Żurnalista wspomniał wywiad z 2016 roku. Prezenterka wówczas nerwowo zareagowała na pytania od rozmawiającego z nią dziennikarza. Zarzuciła mu, że jest bezczelny, bo pyta, czy planują dziecko. Dodała jeszcze, że jej mężczyzna odpowiedziałby mu "po męsku". Jak po latach patrzy na tę sytuację gwiazda?

Ja wiem, co to jest mieć problem w tym temacie. I pomyśl sobie, co się czuje w momencie, kiedy się na przykład jest w ciąży przez 3 czy 4 miesiące albo i 5. Już nawet niektórzy zaczynają spekulować, bo zaczyna po tobie być widać. Dzieje się potem, jak się dzieje, że lądujesz w szpitalu i już jest po wszystkim. I za tydzień jesteś w pracy, na przykład na nagraniu programu i ktoś ci zadaje takie pytanie. I czujesz się po prostu, tak jakby ktoś tobie strzelił w pysk