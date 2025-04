Pomaganie przez bieganie! W Środzie Wielkopolskiej pobiegną dla 7-letniej Julki

Józef dostał nakaz wyprowadzki i urządził masakrę! Najpierw zabił żonę, potem doszło do kolejnej tragedii

Pomaganie przez bieganie to w Środzie Wielkopolskiej już tradycja.

- Na pomysł biegu spontanicznie wpadliśmy w 2019 roku. Chcieliśmy sprawdzić, na ile jesteśmy w stanie zmobilizować średzkie społeczeństwo biegaczy i chodziarzy do wspólnego pomagania. To właśnie wtedy padła decyzja – my organizujemy imprezę i pokrywamy wszelkie koszty, a całość zebranej kwoty z wpisowego, licytacji, puszek przekazujemy na leczenie wybranego dziecka – mówi Super Expressowi Marcin Fludra, organizator Charytatywnej Piątki z Fludrą.

Tym razem sportowa impreza w szczytnym celu odbędzie się w dniach 16–18 maja 2025 r., a jej kulminacyjnym punktem będzie niedzielny bieg główny na 5 km nad średzkim jeziorem. Cały przychód z wydarzenia – zarówno z opłat startowych, jak i licytacji oraz atrakcji towarzyszących – zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację małej Julki. Dziewczynka ma problemy z chodzeniem, nie mówi, a do niedawna walczyła z bardzo częstymi atakami padaczki. Dziennie pojawiało się ich około 80!

Choć sytuacja neurologiczna została już opanowana, walka o zdrowie Julki wciąż trwa. A do tego potrzebne są horrendalne fundusze, bo terapie, których dziewczynka potrzebuje są kosztowne.

i Autor: materiały prasowe

– To już piąta edycja naszej inicjatywy i po raz kolejny przekonujemy się, jak ogromna siła tkwi w lokalnej społeczności. Biegniemy, bawimy się i pomagamy – cieszy się Marcin Fludra.

W programie trzydniowego wydarzenia znajdzie się coś dla każdego. Już od piątku startują m.in. turniej darta, bieg wirtualny, gry terenowe, zawody żeglarskie, rajd rowerowy i turniej siatkówki.

W niedzielę, oprócz biegu głównego, nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych – dmuchańce, malowanie twarzy, warsztaty i animacje zapewnią dzieciom niezapomniany dzień. Główną gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Adam Kszczot - polski olimpijczyk i medalista mistrzostw świata i Europy, z którym będzie można się osobiście spotkać.

Zapisy na bieg i wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnym profilu wydarzenia na Facebooku.

