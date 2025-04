Miłość w blasku fleszy to ogromne wyzwanie. Codzienna presja, zainteresowanie mediów i intensywny tryb życia często wystawiają relacje gwiazd na wielką próbę. Gdy do tego dochodzi zdrada - emocje są jeszcze większe. Mimo wszystko niektóre znane osoby zdecydowały się przebaczyć i spróbować jeszcze raz. Oto historie celebrytów, którzy nie odwrócili się od partnerów po zdradzie.

Te gwiazdy wybaczyły zdradę. Długa lista

Robert Więckiewicz i Natalia Adaszyńska

Robert Więckiewicz i Natalia Adaszyńska poznali się w 1999 roku w Teatrze Rozmaitości. Od razu wpadli sobie w oko. Niestety po jakimś czasie Natalia musiała zawalczyć o tę miłość. W 2012 roku aktor został przyłapany przez paparazzi w objęciach tajemniczej blondynki. Żona dała mu wtedy ponoć jedną szansę. Miał zrezygnować z alkoholu oraz zerwać kontakty z innymi kobietami. Tak też się stało! Zdrada została wybaczona.

Dominika Figurska-Chorosińska i Michał Chorosiński

Dominika Figurska-Chorosińska i Michał Chorosiński od lat są dość "wybuchowym" małżeństwem. W mediach co rusz pojawiały się informacje na temat licznych zdrad zarówno żony jak i męża. Zakochani wybaczyli sobie "skoki w bok" i obecnie tworzą szczęśliwy związek. Mają wspólnie pięcioro dzieci. Aktorka ma także dziecko pochodzące ze związku pozamałżeńskiego z kompozytorem Tomaszem Hynkiem.

Hanna Śleszyńska i Jacek Brzosko

Hanna Śleszyńska i Jacek Brzosko mieli za sobą kilka kryzysów. W 2010 roku pojawiły się plotki na temat tego, że aktorka miała zerwać zaręczyny i odwołać ślub. Nie wiadomo, jak była przyczyna - jednak spekulowano, że do ich związku wkroczyła trzecia osoba. Jacek Brzosko starał się odzyskać względy ukochanej. Miał zasypywać ją kwiatami oraz drogimi prezentami. Para po czasie do siebie wróciła. Kolejny kryzys pojawił się w 2019 roku. To właśnie wtedy w "Twoim Imperium" pojawiły się wieści, że ich relacja przeszła do historii. Sugerowano, że w ich związku był ktoś trzeci. Wtedy też rozstali się na dobre. Nie kryli jednak urazy, kiedy Brzosko zmarł, Hanna na swoje media społecznościowe dodała wzruszający wpis, w którym wspomniała byłego ukochanego.

Krzysztof Diablo Włodarczyk i Małgorzata Babilońska

Krzysztof 'Diablo' Włodarczyk poznał Małgorzatę, gdy ta miała tylko 15 lat. Wtedy jednak ani ona, ani on nie byli sobą zainteresowani. Dopiero po kilku latach odnowili kontakt. 'Diablo' i Małgorzata stanęli na ślubnym kobiercu. Po czterech latach na świat przyszedł ich synek. Niestety po kilku latach od ślubu pojawiły się plotki o kryzysie w związku. Włodarczyk miał mieć problem z wiernością. Żona udzieliła wtedy kilku wywiadów, w których wprost mówiła, że jej mąż otacza się różnymi kobietami. Na szczęście para doszła do porozumienia i kobieta wybaczyła ukochanemu hulaszczy tryb życia.

Krzysiek musi zrezygnować z miłego towarzystwa i nieprzespanych nocy - mówiła w 2011 roku dziennikarzom "Super Expressu" Małgorzata.

Rafał Patyra i Joanna Patyra

Rafał Patyra i jego żona, sakramentalne tak powiedzieli sobie w 2001 roku. Niestety ich sielanka nie trwała długo. Dziennikarz poznał pewną kobietę, której nie mógł się oprzeć. Z kochanką nawet doczekał się dziecka. Żona dała mu jednak drugą szansę.

Nie wiedziałem, w którą stronę iść. Jedni znajomi doradzali, żebym odszedł do tamtej kobiety. Inni, żebym został z rodziną. Przeciąganie liny, rozważanie wszystkich za i przeciw trwało jakieś trzy lata - mówił w "Dobrym Tygodniu".

Rafał i Joanna poskładali swoje małżeństwo. Od tamtego kryzysu minęło już wiele lat. Para wychowuje czwórkę dzieci w wierze katolickiej.

Kasia Nosowska i Paweł Krawczyk

Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk są ze sobą od ponad 22 lat. Artystka 2019 roku wyjawiła w magazynie "Pani", że alkoholizm jej partnera to niejedyny problem, z którym musiała się mierzyć. Została też zdradzona. Przyznała, iż wybaczyła "skok w bok" swojemu wybrankowi.

Całe życie sądziłam, że zdrady nie wybaczę, no i proszę - wybaczyłam. Okazało się, że nie jestem małostkowa – z tego jestem dumna - mówiła gwiazda.

Ewa Kasprzyk i Jerzy Bernatowiczem

Ewa Kasprzyk z Jerzym Bernatowiczem była w związku przez 36 lat. Jakiś czas temu jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyznała, że ich małżeństwo rozpadło się, gdyż mąż ją zdradzał. Na domiar złego Kasprzyk znała kochankę Jerzego. Jak się jednak okazuje, sama nie była bez winy w dniu, w którym złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew rozwodowy, była już w innym związku.

Potwierdzam - miałam do czynienia ze zdradą. Ani tego nie wypominam, ani nie rozpamiętuję. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości. Jestem w stanie wybaczyć zdradę, bo sama też nie jestem święta - mówiła w rozmowie z dziennikarzami "Na Żywo".

Zdrada w związku to ogromny cios, szczególnie gdy patrzy na to cały świat. Gwiazdy, które potrafiły przebaczyć, pokazują, że nie wszystko kończy się po jednym błędzie. Czasem to właśnie kryzys staje się punktem zwrotnym i początkiem nowego etapu w życiu. Choć nie każda historia kończy się szczęśliwie, warto pamiętać, że za każdą decyzją o wybaczeniu stoi ogromna siła i odwaga, by spróbować jeszcze raz.

