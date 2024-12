Aż przykro patrzeć na profil Hanny Śleszyńskiej. Kolejny pożegnalny wpis. Tak wielu bliskich straciła w tym roku

Co on sobie myśli?

Elżbieta Zającówna, Jadwiga Barańska, Dariusz Staśkiewicz, Jerzy Stuhr, Wojciech Magnuski, Jan Szurmiej - to nazwiska osób, które Hanna Śleszyńska żegnała swoimi wpisami tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Profil gwiazdy poprzetykany jest wieloma czarno-białymi fotografiami osób, które odeszły w ostatnim czasie. Jest jak kronika dobrych słów o zmarłych. Wszystkich znała osobiście, z niektórymi była bardzo blisko. Żal jest ogromny, gdy patrzy się, ilu wspaniałych artystów odeszło na zawsze.

Hanna Śleszyńska pożegnała Ryszarda Poznakowskiego: "Dla Niego nie było rzeczy niemożliwych"

Tym razem Hanna Śleszyńska pożegnała Ryszarda Poznakowskiego. Muzyk zmarł w miniony weekend, z soboty na niedzielę w nocy. Śleszyńska przypomniała jego osiągnięcia, największe przeboje i współpracę z Kabaretem Olgi Lipińskiej.

Ryszard przez wiele lat współpracował z Kabaretem Olgi Lipińskiej i był kierownikiem muzycznym. Napisał wiele pięknych piosenek dla Kabaretu i był autorem aranżacji. Dla Niego nie było rzeczy niemożliwych. Jeśli brakowało jakiegoś głosu na nagraniach radiowych, sam stawał przy mikrofonie i śpiewał. Przy tym zawsze miał ogromne poczucie humoru, żartował, opowiadał anegdoty.

- wspomina aktorka, podziękowała też za lata wspaniałej współpracy i utwory, które po sobie zostawił:

Dziękuję Ci Rysiu w imieniu swoim i kolegów z Kabaretu za te wszystkie wspaniałe, wesołe lata wspólnej pracy, za Twój wielki talent i piosenki, które nam zostawiłeś…

Zobacz też: Na co zmarł Ryszard Poznakowski? Na ostatnim koncercie nic nie zapowiadało śmierci

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego

Ryszard Poznakowski to postać, która na trwałe wpisała się w historię polskiej muzyki. Jego talent, pasja i nieustająca chęć eksperymentowania sprawiły, że stał się jednym z najważniejszych artystów swojego pokolenia. Jego utwory: "Znamy się tylko z widzenia", "Trzynastego", "Mały książę", "Gdzie się podziały tamte prywatki" czy "Chałupy Welcome To" pozostają żywe w pamięci Polaków, a on sam jest symbolem złotej ery polskiej piosenki. Artysta zmarł 1 grudnia, w wieku 78 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 13 grudnia. Tu znajdziesz szczegóły pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego.

Nie przegap: Ryszard Poznakowski nie żyje. Tuż po jego śmierci Izabela Trojanowska wyciągnęła sensacyjną historię!

Marian Lichtman wspomina Ryszarda Poznakowskiego. Niewiarygodne, co powiedział o koledze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.