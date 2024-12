Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego w niezwykłym miejscu! "Nie dali mi spokoju". Decyzja mogła być tylko jedna

Ryszard Poznakowski nie żyje. Stworzył wiele nieśmiertelnych przebojów

Ponad trzy i pół roku po śmierci Krzysztofa Krawczyka odszedł kolejny słynny członek zespołu Trubadurzy. Ryszard Poznakowski nie był zwykłym muzykiem, on de facto był "mózgiem" całej kapeli. Jego kompozycje, takie jak "Znamy się tylko w widzenia" czy "Byłaś tu", zna każdy. Ryszard Poznakowski stworzył także wiele nieśmiertelnych przebojów dla innych wykonawców, m.in. Kasi Sobczyk ("Trzynastego", "Mały książę), Zbigniewa Wodeckiego ("Chałupy welcome tu") czy Wojciecha Gąssowskiego ("Gdzie się podziały tamte prywatki"). Niestety kolejnych hitów już nie skomponuje. Legendarny Trubadur zmarł w ostatni dzień listopada 2024 roku. Wiadomość o jego śmierci podała m.in. grupa Budka Suflera.

To właśnie z lubelską kapelą Ryszard Poznakowski zagrał ostatni koncert w życiu. Miał on miejsce w czerwcu bieżącego roku. - Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju Ryśku - napisali Muzycy Budki. Trzy tygodnie przed śmiercią kompozytora odwiedził go inny artysta związany z zespołem Trubadurzy - Piotr Kuźniak, który powiedział nam, że Poznakowski był jego najlepszym przyjacielem.

Byłem u niego w domu jeszcze go odwiedzić, a w dniu śmierci byliśmy cały czas z jego żoną w kontakcie telefonicznym. Także to był mój największy przyjaciel, bo to był jedyny człowiek, który podał mi rękę i prowadził mnie ten cały tutaj układ artystyczny tego show biznesu

- mówił poruszony wokalista, który na pogrzebie Ryszarda Poznakowskiego zaśpiewa przebój "Byłeś tu" (przerobiony z "Byłaś tu") w specjalnej wersji dedykowanej zmarłemu artyście.

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego w niezwykłym miejscu. Słynny Trubadur był sołtysem przez dwie kadencje

Ostatnie pożegnanie Trubadura odbędzie się 13 grudnia. Data ta jest nieprzypadkowa. Nawiązuje bowiem do hitu "Trzynastego" śpiewanego przez Kasię Sobczyk. Miejsce pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego także jest niezwykłe. Kompozytor zostanie pochowany w Szelkowie. To na terenie tej gminy znajduje się Magnuszew Duży, którego Ryszard Poznakowski był sołtysem przez dwie kadencje. Ludzie bardzo go cenili.

Po dwóch kadencjach stwierdziłem, że skoro nasza konstytucja nie przewiduje trzeciej kadencji prezydenta, to ja nie chciałem być gorszy i zrezygnowałem z sołtysowania po dwóch kadencjach (...) Mieszkańcy wsi "nie dali mi spokoju". Wybrali jednogłośnie sołtysem moją żonę

- mówił muzyk w rozmowie z Polskim Radiem.

