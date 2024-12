Znamy szczegóły pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego. Symboliczne znaczenie. W kościele wybrzmi wyjątkowa piosenka

Nie do wiary

Ryszard Poznakowski był wybitnym kompozytorem, którego przeboje nuciła cała Polska. Muzyk przegrał nierówną walkę z chorobą i odszedł w nocy z 30 listopada na 1 grudnia. "Super Express" dowiedział się, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie artysty. Data nie jest przypadkowa.

Symboliczna data pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego odbędzie się w środę, 13 grudnia, o godzinie 13:30, w Szelkowie. Ceremonia rozpocznie się mszą świętą w lokalnym kościele, a pochówek nastąpi na położonym nieopodal cmentarzu.

Data pochówku legendy Trubadurów nie jest przypadkowa. To on skomponował słynny utwór "Trzynastego", który mistrzowsko wykonywali Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. Słowa "trzynastego - nawet w grudniu jest wiosna" nabierają teraz zupełnie innego znaczenia. To niejedyne muzyczne odniesienie. Jak udało nam się dowiedzieć, podczas mszy w kościele wybrzmi wyjątkowy utwór "Byłeś tu".

"Byłeś tu" wybrzmi podczas mszy pogrzebowej Poznakowskiego

Zgodnie z życzeniem wdowy po Ryszardzie Poznakowskim, w trakcie uroczystości Piotr Kuźniak zaśpiewa utwór "Byłeś tu", a towarzyszyć mu mają muzycy grający na gitarach. To odświeżona wersja utworu skomponowanego w 1967 roku dla Krzysztofa Krawczyka w czasach ich wspólnej działalności w zespole Trubadurzy. Piosenka "Byłaś tu" pierwotnie opowiadająca o miłości, została przemianowana na "Byłeś tu". Tytuł i tekst zostały zmienione przez samego Ryszarda Poznakowskiego we współpracy z Grażyną Morlińską. Podczas ostatnich koncertów Poznakowskiego stanowiła ona muzyczny hołd dla Krzysztofa Krawczyka, a teraz wybrzmi także dla samego Ryszarda Poznakowskiego.