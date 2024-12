Na co zmarł Ryszard Poznakowski? Na ostatnim koncercie nic nie zapowiadało śmierci

Też to widzicie?

Ryszard Poznakowski był prawdziwą ikoną muzyki rozrywkowej w czasach PRL. Ale nie tylko wtedy. Słynny były filar zespołu Trubadurzy na scenie występował jeszcze w 2024 roku. Ostatni występ z udziałem Ryszarda Poznakowskiego miał miejsce w czerwcu. Artysta był gościem grupy Budka Suflera. Nic nie zapowiadało tego, że wychodzi na scenę po raz ostatni... Ryszard Poznakowski zmarł niecałe pięć później. Jaka była przyczyna śmierci muzyka? We wpisie, który pojawił się na profilu Budki Suflera na Instagramie, czytamy o "nierównej walce człowieka z chorobą". Na co konkretnie chorował Ryszard Poznakowski? Tego na razie nie podano do publicznej wiadomości.

W galerii pod artykułem prezentujemy, jak na przestrzeni lat zmieniał się Ryszard Poznakowski

Minionej nocy, po nierównej walce człowieka z chorobą, odszedł Ryszard Poznakowski, kompozytor, instrumentalista, ważna i aktywna postać w środowisku polskich muzyków. Czerwono-Czarni oraz Trubadurzy to zespoły, w których Ryszard Poznakowski był sercem i duszą. 15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie "Czarodzieje i hipisi". Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju Ryśku

- napisali członkowie Budki Suflera w przejmującym wpisie.

Niedawno muzycy tej grupy żegnali jednego z swoich wokalistów. We wrześniu zmarł Felicjan Andrzejczak, znany przede wszystkim z ponadczasowego przeboju "Jolka, Jolka pamiętasz". W maju z kolei odszedł Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. On wraz z bratem miał wystąpić na jubileuszowym koncercie Suflerów z okazji 50-lecia zespołu. - Pod koniec ubiegłego roku Jacka i Andrzeja Zielińskich zaprosiliśmy jako gości na nasz jubileuszowy lubelski koncert Budki Suflera. Obaj to zaproszenie przyjęli... - informował Tomasz Zeliszewski, obecny lider Budki. Niestety, Jacek nie doczekał wielkiego koncertu.